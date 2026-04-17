Frauen sichtbar machen, vernetzen und inspirieren – das ist das Ziel des Female Future Festvials. Beim ersten Meet-up in Stuttgart kamen Interessierte in Vaihingen zusammen.
17.04.2026 - 10:30 Uhr
Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten in einer lockeren Atmosphäre bei Musik und Drinks – das erlebten rund 200 interessierte Frauen am Donnerstagnachmittag und -abend in den Urban Spaces in Stuttgart-Vaihingen. Unter dem Motto „The Power of Connection“ fand dort das erste Female-Future-Meet-up Stuttgarts, ein neues Event-Format des Female Future Festivals, statt.