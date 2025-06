Zweiter Weinstein-Prozess in New York vor Ende

Nach wochenlangen Zeugenaussagen über mutmaßlichen Missbrauch ist der Prozess gegen Weinstein auf der Zielgeraden. Der Ex-Filmmogul will einen Freispruch - doch auf Freiheit kann er nicht hoffen.

dpa 04.06.2025 - 01:07 Uhr

New York - Der neu aufgerollte New Yorker Strafprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen steht vor dem Abschluss. Nach gut sechs Wochen langen Verhandlungen starteten in dem Gerichtssaal in Manhattan die Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Der Fall könnte schon heute an die Geschworenen gehen.