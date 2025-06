Zweiter Weinstein-Prozess in New York vor Ende

Nach Wochen der Zeugenaussagen über mutmaßlichen Missbrauch ist der Prozess gegen Harvey Weinstein auf der Zielgeraden. Der Ex-Filmmogul will einen Freispruch - doch auf Freiheit kann er nicht hoffen.

dpa 03.06.2025 - 16:49 Uhr

New York - Der neu aufgerollte New Yorker Strafprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen befindet sich vor dem Abschluss. Von heute an werden in dem Gerichtssaal in Manhattan nach gut sechs Wochen der Verhandlungen die Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung erwartet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.