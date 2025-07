Mit Lockdowns kennen wir uns seit Corona aus. Auch im Netflix-Thriller «Brick» kann ein Paar seine Hamburger Wohnung nicht mehr verlassen. Grund ist aber kein Virus, sondern eine geheimnisvolle Wand.

Von Thomas Bremser, dpa 10.07.2025 - 04:30 Uhr

Hamburg - In Köln konnte im vergangenen Jahr ein Paar seine eigene Wohnung nicht mehr verlassen, weil am Karnevalssonntag eine Spanplatte die Haustür versperrte. Der Eigentümer hatte das Gebäude wohl vor betrunkenen Passanten schützen wollen. Die Feuerwehr musste anrücken und helfen. Es ist also gar nicht so abwegig, was einem Paar im neuen Netflix-Thriller "Brick" widerfährt, der am Donnerstag (10. Juli) startet. Allerdings hat es bei "Brick" deutlich dramatischere Folgen und es ist gehörig viel Mystery im Spiel.