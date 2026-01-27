Der autobiografische Roman von Joachim Meyerhoff wurde 2015 ein Bestseller. Auch die Verfilmung ist vielversprechend. Es geht um die wilden Studienjahre des jungen Schauspielers.
27.01.2026 - 18:00 Uhr
Der Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Joachim Meyerhoff hat aus der eigenen Lebensgeschichte maximal kreatives Kapital geschlagen. „Alle Toten fliegen hoch“ nennt sich die autobiografisch inspirierte Hexalogie, die zunächst auf der Bühne Gestalt annahm und später in Romanform veröffentlicht wurde.