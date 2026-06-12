Neu im Kino: Amélie Von der Gottheit zum Kleinkind
Am Anfang ist das Kind ein Tyrann, erzählt der Animationsfilm „Kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“. Aber was macht man dann mit dem Quälgeist?
Am Anfang ist das Kind ein Tyrann, erzählt der Animationsfilm „Kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“. Aber was macht man dann mit dem Quälgeist?
Eigentlich schade; kaum jemand weiß noch aus eigener Erfahrung, wie Babys oder Kleinkinder die Welt sehen. Pädagogen und Psychologen können die frühkindliche Entwicklung von außen beschreiben, Studien und Tests erforschen die Hirnentwicklung. Man weiß, ab wann Kinder Erinnerungen und ein Verhältnis zu sich selbst bilden. Wie sich aber das Leben im Krabbelalter anfühlt, wissen nur die Kinder selber.