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Neu im Kino: Amélie Von der Gottheit zum Kleinkind

Neu im Kino: Amélie: Von der Gottheit zum Kleinkind
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Die kleine Amélie im Schnee – Szenenbild aus dem Kinofilm Foto: Verleih

Am Anfang ist das Kind ein Tyrann, erzählt der Animationsfilm „Kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“. Aber was macht man dann mit dem Quälgeist?

Eigentlich schade; kaum jemand weiß noch aus eigener Erfahrung, wie Babys oder Kleinkinder die Welt sehen. Pädagogen und Psychologen können die frühkindliche Entwicklung von außen beschreiben, Studien und Tests erforschen die Hirnentwicklung. Man weiß, ab wann Kinder Erinnerungen und ein Verhältnis zu sich selbst bilden. Wie sich aber das Leben im Krabbelalter anfühlt, wissen nur die Kinder selber.

 

Die Perspektive wechselt

Schon allein deshalb ist der Animationsfilm „Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“ ein außergewöhnliches Werk, das sich trotz seiner kindlichen Protagonistin an ein eher erwachsenes Publikum richtet. Immer wieder wechselt das chinesisch-französische Filmemacher-Duo Liane Cho-Han und Maïlys Vallade zwischen der Perspektive der Erwachsenen und der Sichtweise des Kleinkindes Amélie, das Ende der 1960er Jahre als Tochter eines Diplomaten im japanischen Kobe aufwächst.

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Amélies Geschichte basiert auf dem Roman „Metaphysik der Röhren“ der franko-belgischen Schriftstellerin Amélie Nothomb, die in dem Text wohl ihre eigene, fiktionalisierte Kindheit beschreibt. Zu Beginn erlebt sich Amélie als Gottheit, eingesperrt in den Körper eines Babys und ohne Kontakt zur Außenwelt. Im quasi vegetativen Zustand verfolgt sie das Familienleben, bis ein Erdbeben Amélie aus ihrer Entrückung reißt. In poppig strahlenden Farben und teils flächigen, teils prächtig-filigranen Zeichnungen vollziehen Cho-Han und Vallade Amélies Entwicklungsprozess vom in sich verkapselten, vor-bewussten Säugling zum ich-bewussten kindlichen Individuum nach, das in mühevoller Annäherung sein Verhältnis zu Eltern und Geschwistern entdeckt.

Oma richtet es mit einem Stück Schokolade

Wie ein kleiner Tyrann herrscht das Kind zunächst über seine Familie, bis die Oma aus Brüssel zu Besuch kommt, und die Enkelin mit einem Stück weißer Schokolade besänftigt. Als die Oma kurz darauf stirbt, muss sich Amélie mit dem Konzept von Verlust und Tod auseinandersetzen. Weil sie ihre eigene Familie nach wie vor ablehnt, kommt die japanische Nanny Nishio in den Haushalt, die bald Amélies Vertrauen gewinnen kann.

Den rein familiären Kontext bereichert die Erzählung um politische und historische Bezüge – als belgischer Diplomat stößt Amélies Vater bei der älteren Vermieterin Kashima auf Ablehnung, weil Kashima im zweiten Weltkrieg belgische Truppen als feindlich gesinnte Verbündete der Amerikaner und Briten kennen gelernt hatte, die Japan im Dezember 1941 den Krieg erklärten. Durch den Kontakt mit der positiv besetzten Nanny Nishio und der Antagonistin Kashima erlebt Amélie schon früh, wie politische und soziale Probleme Leben und Alltag von Menschen negativ prägen.

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Während Nishio Amélies Familie trotz traumatischer Kriegserlebnisse unvoreingenommen begegnet, kann Kashima ihren Hass auf die einstigen Kriegsfeinde nicht überwinden. Die Konfrontation der Familie mit Kashima zeichnet der Film zwar etwas zu holzschnittartig als ‚gut‘ gegen ‚böse‘. In der knappen Laufzeit von 80 Minuten aber eine komplette Menschwerdung inklusive des sozialen Hintergrundes abzubilden, ist allerdings ein Mammutprojekt. In diesem Fall ein gelungenes!

Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens. Frankreich 2025. Animationsfilm. Regie: Liane Cho-Han, und Maïlys Vallade 77 Minuten. Ab 6 Jahren.

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