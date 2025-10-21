Neu im Kino: August Diehl spielt den KZ-Arzt Mengele

Was bleibt von einem Menschen, egal, ob gut oder schlecht? Ein paar Knochen. So zeigt es der russische Theater- und Filmemacher Kirill Serebrennikow in seinem von der Öffentlichkeit mit Spannung erwartetem Drama „Das Verschwinden des Josef Mengele“.

Ein Lücke im Oberkiefer Die Erzählung setzt 1992 ein, als Studierende einer brasilianischen Medizinfakultät ein auf den ersten Blick gewöhnliches Skelett in Augenschein nehmen. Die Überreste sind bräunlich verfärbt, der Schädel zeigt eine geringfügige Anomalie; eine Lücke zwischen den Schneidezähnen des Oberkiefers. Eventuell die Folge einer Sinusitis, erläutert der Professor.

Die Stimmung ist gelöst, der Professor scherzt. Dieses Skelett sei einmal der deutsche Arzt und Kriegsverbrecher Josef Mengele gewesen, erklärt er. Einen jungen Mann, der neben seinem Zwilling steht, beruhigt er: „Keine Angst“, Mengele könne ihm nichts mehr tun – Mengele war während der Nazi-Diktatur unter anderem für seine sadistischen Menschenversuche unterm Deckmantel der Zwillingsforschung berüchtigt.

Den Bestien beim Denken zusehen

Wie nähert man sich einer historischen Figur, deren posthume Betrachtung zwischen Ekel, Faszination und reißerischer Angstlust oszilliert, ohne selbst die menschliche Sensationsgier zu befeuern, man könnte hier einer echten Bestie beim Denken und Wirken zusehen? Dass dieses Interesse nach wie vor für Quoten sorgt, belegen die inzwischen drei Staffeln der Netflix-True-Crime-Anthologie „Monster“ über Serienkiller wie Ed Gein und Jeffrey Dahmer. Der Unterschied zu ihnen ist, dass Mengele mit Legitimation eines verbrecherischen Regimes seine Verbrechen beging, dass er Teil eines politischen Systems war und seine Taten nicht wie bei Gein oder Dahmer auf schwere psychologische Deformationen rückführbar sind.

Mengeles individuelle Grausamkeit bedarf keiner weiteren psychologischen Analyse, seit Hannah Arendt anlässlich des Prozesses um den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann den Begriff von der „Banalität des Bösen“ prägte. Trotzdem schaut Serebrennikow Mengele dabei zu, wie er Menschen quält, allerdings nur einmal. Hauptsächlich porträtiert er ihn als Exilanten, der sich ab den 1950er Jahren zunächst in Buenos Aires unter dem Decknamen Helmut Gregor der damals ohnehin laschen Strafverfolgung entzieht.

Eine Frau in Uruguay

In polierten Schwarz-Weiß-Bildern schildert Serebrennikow, wie Mengele (August Diehl) sich in ungebrochenem Herrenmenschenstolz ein neues Leben erobert in der Fremde, zunächst noch umringt von anderen treuen Nazis wie Adolf Eichmann oder Willem Sassen. In Uruguay heiratet er Martha (Friederike Becht), die Witwe seines verstorbenen Bruders. Seine Ex-Frau Irene (Dana Herfurth) bleibt mit dem Sohn Rolf in Deutschland zurück.

Serebrennikow schachtelt mehrere Rückblenden ineinander, schildert so, wie Mengele im Lauf der Jahre bis zu seinem Tod 1979 zum von Angst und Einsamkeit zerfressenen Paranoiker verfällt. In den 1970er Jahren besucht Mengeles Sohn Rolf (Max Bretschneider) den Vater, um ihm eine Erklärung für dessen Gräueltaten abzuringen. Die Erinnerungen Mengeles an seine Zeit in Auschwitz baut Serebrennikow in Form eines historisch anmutenden Amateur-Farbfilmstreifens in die Handlung ein, die den sogenannten „Todesengel“ beim See-Baden mit Irene zeigen, aber auch bei der Selektion von Gefangenen und bei der Vermessung eines Mannes mit Skoliose, den er per Genickschuss hinrichten und bis auf die Knochen sezieren lässt. Unterlegt ist die widerliche Szene mit italienischem Belcanto, vorgetragen von einer kleinwüchsigen Sängerin mitsamt Orchester, die an der Rampe in Auschwitz die Neuankömmlinge begrüßen mussten.

Die Figur wird verharmlost

Serebrennikow ist ein versierter Regisseur, der elegant morbide, teils verstörende Bilder findet für Mengeles Alltag. Furchtlos schlüpft August Diehl in dessen Haut und zeigt große Schauspielkunst. Trotzdem fällt es schwer, den Film als gelungene Auseinandersetzung mit dieser Figur zu bezeichnen, die sich durch nichts auszeichnet als durch ihre Menschenverachtung. Der Film adelt Mengele als potenten Rammler, der beim Sex mit Martha fast das Bett zerlegt, verharmlost ihn als erotomanen Tattergreis.

Echte Erkenntnisse bringt das nicht, man empfindet zum Ende hin eher Mitleid mit dieser Figur, dessen verbrecherische Persona – der Titel weist darauf hin – im Film zunehmend verblasst. So wird aus der Bestie zwar wieder ein banaler Mensch, aber einer, der zu billig davon kommt.

Das Verschwinden des Josef Mengele. Deutschland, Frankreich 2025. Regie: Kirill Serebrennikow. Mit August Diehl, Friederike Becht. 135 Minuten. Ab 12 Jahren.