Ben Affleck schlüpft in „The Accountant 2“ noch mal in die Rolle des schlagkräftigen Buchhalters, der es mit dem Gesetz nicht so genau nimmt. Allerdings erhält der Einzelkämpfer dieses Mal tatkräftige Unterstützung.

Martin Schwickert 25.04.2025 - 13:34 Uhr

Vor neun Jahren scheiterte Ben Affleck mit „Batman vs Superman“ in der Rolle des trübsinnigen Fledermausmannes auf geradezu epische Weise. Aber noch im selben Jahr konnte er sein Comeback als Action-Star feiern. In Gavin O’Connors „The Accountant“ spielte er den Buchhalter Christian Wolff, der in seinem Büro im mittleren Westen verarmte Farmer mit Steuertipps vor dem Bankrott bewahrte und nebenher die Bilanzen von Drogenkartellen, Terrornetzwerken und Mafiaorganisationen frisierte, um die schlimmsten Missetäter durch Insider-Tipps an die Steuerbehörde auffliegen zu lassen. Seine ungerührte Batman-Mimik konnte Affleck beibehalten. Denn die Figur des Geldwäschers war im autistischen Spektrum angesiedelt. Rückblenden berichteten von einer qualvollen Kindheit, in welcher der Army-Vater den am Asperger-Syndrom leidenden Sohn traktierte und zum schlagkräftigen Nahkämpfer ausbilden ließ. Von „Rain Man“ (1988) über „A Beautiful Mind“ (2001) bis zu „I am Sam“ (2001) hatte Hollywood das Thema Autismus nach Kräften verkitscht. „The Accountant“ lieferte den Brückenschlag zum Action-Genre, indem er Zahlengenie und Kampfmaschine verschmelzen ließ. Das Drehbuch war eine Katastrophe, aber Afflecks Figur erwies sich als tragfähiger Action-Held, der an den Kinokassen über 150 Millionen Dollar einspielte.