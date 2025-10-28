Neu im Kino: „Bugonia“ Emma Stone ist (k)ein Alien
Der Mensch ist ein böses Wesen, das zeigt der Regisseur Yorgos Lanthimos in seinem neuen Werk „Bugonia“. Und am bösesten von allen: Emma Stone als Kosmetik-Unternehmerin.
Die Eliten sind schuld am Untergang der Arbeiterklasse! In Yorgos Lanthimos’ bitterböser Mystery-Science-Fiction-Sozial-Farce „Bugonia“ konzentriert sich die Macht der Herrschenden in einer einzigen Person. So glaubt es jedenfalls Teddy (Jesse Plemons), ein Vertreter des amerikanischen Prekariats. Michelle, sein Hassobjekt (grandios in der Hauptrolle: Emma Stone), ist aber auch wirklich ein Biest von einer CEO, einer Unternehmenschefin, die in Schuhen der Luxusmarke Louboutin über die polierten Steinböden ihres Biomedizin-Konzerns Auxolith stöckelt und ihrer Assistentin mit schneidender Freundlichkeit Benefits für ihre Untergebenen diktiert.