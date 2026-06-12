Neu im Kino: Die Einsamkeit des Teenagers am Pornoset

Lizzies Haut glänzt nass golden, in Nahaufnahme beobachtet Alec mit seiner Kamera, wie ein praller Tropfen über das Gold rollt. Vom Abstrakten wechselt Alec zum Konkreten und filmt seinen hinter Lizzie (Alessa Savage) knienden Vater Dylan (Andrew Howard); wie seine Partnerin vollkommen nackt und von kostbar schimmernder Lebensmittelfarbe überzogen, mit der die beiden im Bett herumsudeln. Was Lizzie und Alec auf einer Matratze und vor der Kamera des 16-jährigen Alec (Caolán O’Gorman) gerade tun, ist Stoff für einen Porno, den der Junge für seinen Vater, einen professionellen Sexdarsteller, kurz darauf online hochladen wird.

Manches sieht nach echtem Hardcore aus Für alle, die noch nie einen Porno von vorne bis hinten angeschaut haben, könnten die ersten Minuten von Muriel d’Ansembourgs Coming-of-Age-Drama „Truly Naked“ eine echte Herausforderung sein. Denn obwohl der Film ab 16 Jahren frei und ganz klar kein Porno ist, lässt Muriel d’Ansembourg manche Szenen aussehen, als seien sie echter Hardcore. Man kann das eklig finden, sogar peinlich, unangenehm – oder doch aufregend. Was die in New York aufgewachsene Niederländerin Muriel d’Ansembourg in dieser ersten Szene macht, ist über die individuellen Gefühle ihres Publikums hinaus vor allem große Kunst, weil sie mit den Erwartungen an Porno spielt und praktisch alles zeigt, was in echten Pornos zu sehen ist, ohne den wesentlichen Kern von Hardcore, die Penetration in Großaufnahme, abzubilden.

Erotik hat viel mit Fantasie zu tun. Für Teenager sind Pornos deshalb so gefährlich, weil sie die Fantasie überholen und ein allzu deutliches, überzogenes Bild von Sex vermitteln, das mit Intimität wenig zu tun hat. Dass Dylan seinen halbwüchsigen Sohn als Kameramann und Cutter am heimischen Set im Schlafzimmer beschäftigt, das ist klar eine Form von Kindesmissbrauch – und das muss man in diesen ersten Filmminuten erst einmal schlucken.

Der erste Kuss ist kompliziert

Muriel d’Ansembourg porträtiert den Teenager als sanften, in sich gekehrten Außenseiter, der zwar weiß, wie er mit Kamera und Montage-Tools umgehen muss, sich dafür aber überaus schwer tut, an seiner neuen Schule in einer englischen Kleinstadt Freunde zu finden. Bis er in seiner Klassenkameradin Nina (Safiya Benaddi) eine im Thema Feminismus beschlagene Partnerin für ein Schulprojekt findet – und zwar ausgerechnet zum Thema Online-Pornosucht.

Muriel d’Ansembourg inszeniert Dylans Pornowelt und Alecs Alltag zwischen sexuellen Dauerreizen und der Angst vor dem ersten Kuss mit einem Mädchen als einerseits nüchtern beobachtendes, andererseits an den Gefühlen seiner Protagonisten aufrichtig interessiertes Sozialdrama. Den freizügigen Reizen der Sexfilme stellt sie die schäbige, sozial stigmatisierende Seite der Pornoindustrie gegenüber. Während Alec ohne mit der Wimper zu zucken die Höhepunkte seines Vaters im Nahschuss filmt, vereinsamt dessen sexuell selbstbewusste Dauerfilmpartnerin Lizzie wie Alec in der brav-bürgerlichen Dorfgemeinschaft, weil niemand von ihrem Beruf erfahren darf.

Die Gesellschaft ist übersexualisiert

Dylan spürt dagegen, wie sein zunehmendes Alter die Karriere im Pornogeschäft erschwert. Den im Kern gutmütigen, vom frühen Tod seiner Frau erschütterten Mann zeichnet d’Ansembourg als emotionalen Grobmotoriker, der eine auf der Straße aufgelesene Laiin am Set in seine überholte Vorstellung von Erotik zu zwingen versucht, während sie Streicheleinheiten und Küsse vor der Kamera einfordert.

Muriel d’Ansembourg schneidet viele Probleme des Pornokomplexes an; die sozialen und ökonomischen Bedingungen dieser Nische, die Frage danach, ob Pornografie in einer Welt nach Metoo und im Zuge der immer stärker beförderten Gleichberechtigung der Geschlechter überhaupt noch zeitgemäß sexuelle Grundbedürfnisse befriedigen kann. Und darüber hinaus, wie Teenager in einer übersexualisierten Gesellschaft Wege finden, Erotik selbstbestimmt zu entdecken.

Ideologisch überfrachtet oder penetrant moralisierend ist „Truly Naked“ trotzdem nie, auch wenn der Plot zum Ende hin eine massentaugliche Lösung für Alecs Konflikt anstrebt, sich zwischen der Szene seines Vaters und der bürgerlichen Sphäre jenseits des Schlafzimmers entscheiden zu müssen.

Seine Frau hatte Alecs Vater einst am Pornoset kennen gelernt, eine Blinde, die eine Ausgabe des Playboy in Brailleschrift mit den Fingern erkundet, erzählt Alec Nina einmal. Mit ihrem Tod trennte der Vater Sex und Liebe auf, verkauft seitdem trotzig die eigene Potenz gegen Geld. Warum das auf Dauer nicht gut gehen kann, erzählt Muriel d’Ansembourg in mutigen und klugen Bildern, wenn auch mit erwartbarem Ausgang.

Truly Naked. Niederlande, Belgien, Frankreich 2026. Regie: Muriel d’Ansembourg. Mit Caolán O’Gorman, Safiya Benaddi. 102 Minuten. Ab 16 Jahren.