Das Psychodrama „Die My Love“ ist ein cineastisches Kunstwerk. Und Jennifer Lawrence spielt sich an der Seite von Robert Pattinson als verzweifelte Frau in die höchste Darsteller-Liga.
Ungerührt wie ein angestaubtes Möbelstück steht die Kamera im Flur des verlassenen Hauses, als das junge Paar die Räumlichkeiten betritt. Ihre Gesichter sind zunächst nicht zu erkennen. Man sieht nur die Silhouetten ihrer Körper, hört ihre Stimmen und Schritte, während die beiden das neue Heim in Besitz nehmen. Grace (Jennifer Lawrence) und Jackson (Robert Pattinson) sind in die tiefste Provinz gezogen, um das Haus zu beziehen, das Jackson von seinem Onkel geerbt hat. Hier könne sie endlich ihren Roman schreiben und er sein nächstes Album aufnehmen, preist Jackson die etwas heruntergekommene Immobilie an. Auf die Frage, wie der Onkel gestorben sei, weicht der Neffe aus. Erst später wird man erfahren, dass der Verstorbene sich hier mit einem Gewehr erschossen hat.