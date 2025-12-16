„Sorry, Baby“ ist ein MeToo-Film der anderen Art: Für die Regisseurin Eva Victor steht Empathie für das Opfer an oberster Stelle.
Die Kamera bleibt auf der anderen Straßenseite stehen und blickt auf das Haus, in das Agnes (Eva Victor) eintritt. Die begabte Literaturstudentin ist zu einer Besprechung ihrer Doktorarbeit zu dem Dozenten nach Hause gekommen. Die Dämmerung bricht herein. Es ist dunkle Nacht, als Agnes die Schuhe in der Hand wieder vor die Tür tritt. Aus maximaler Distanz und mit größter Diskretion schaut Eva Victor in ihrem Film „Sorry, Baby“ auf den sexuellen Übergriff, der das Leben ihrer Hauptfigur für immer verändern wird. Die Szene ist prototypisch für die gezielt entdramatisierte Herangehensweise, in der Tat und Täter keinen narrativen Raum bekommen, dafür aber der Empathie für die Betroffene umso mehr Platz eingeräumt wird.