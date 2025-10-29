 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Am Blut wird hier gespart

Neu im Kino: „Dracula“ Am Blut wird hier gespart

Neu im Kino: „Dracula“: Am Blut wird hier gespart
1
Caleb Landry Jones in der Dracula-Rolle Foto: Leonine Studios

Dracula im Kino, das ist nun wirklich nichts Neues. Kann der französische Regisseur Luc Besson dem Stoff Neues abgewinnen?

Dracula lebt! Nicht nur zwischen den Buchdeckeln von Bram Stokers berühmtem Schauer-Briefroman aus dem Jahr 1897; besonders im Kino geht die Nachtgestalt in diversen Verkörperungen um, zuletzt 2024 in Robert Eggers „Nosferatu“. Warum, zur Hölle, braucht es da eine weitere Dracula-Adaption?

 

Hier geht es nicht um einen blutrünstigen Dämon

Weil die meisten Bram-Stoker-Exegeten den Vampir bloß als blutrünstigen Dämon, nicht aber als radikal Verliebten sehen, könnte die mutmaßliche Antwort von Luc Besson lauten. Der kehrt in „Dracula: Die Auferstehung“ tatsächlich eine bislang wenig beachtete Facette des angeblich besonders grausamen, sagenumwobenen Osmanen-Pfählers Vlad Draculea hervor.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu im Kino: „Bugonia“: Emma Stone ist (k)ein Alien

Neu im Kino: „Bugonia“ Emma Stone ist (k)ein Alien

Der Mensch ist ein böses Wesen, das zeigt der Regisseur Yorgos Lanthimos in seinem neuen Werk „Bugonia“. Und ziemlich böse ist auch sie: Emma Stone als Biomedizin-Unternehmerin.

Bessons Dracula (Caleb Landry Jones) ist ein Mann, der gerne isst, spielt, lacht und liebt. Als er von seinen Generälen vom Bett aufs Marsfeld gezerrt wird, befiehlt Dracula seinem Hauspriester, Gottes Schutz für seine junge Frau Elisabeta (Zoë Bleu) zu erwirken. Als Elisabeta dennoch stirbt, ermordet Dracula den Priester und zieht fortan als von Gott Verfluchter auf der Suche nach seiner wiedergeborenen Liebe durch die Jahrhunderte, bis ihm im Paris des Jahres 1889 Mina Murray (wieder Bleu) begegnet, die er für Elisabetas Reinkarnation hält.

Das Kreuz mitten ins Herz

In den Grundzügen hält sich Besson an Stokers Plot, verändert die Geschichte aber in entscheidenden Details. Caleb Landry Jones bereichert die klassische Monster-Ikonografie um rührend romantische Aspekte und spielt Dracula als leidenschaftlichen Gatten, der häusliche Geborgenheit dem Kampfgetümmel vorzieht. „Jag’ diese Barbaren bis zum letzten Mann“, hetzt der Priester gegen die Osmanen. Dracula wird ihm bald darauf ein Kreuz ins vor Hass dampfende Herz rammen. Mit bösem Witz schießt Besson gegen Kriegstreiberei und Bigotterie und betont Draculas Widerwillen, sein Glück dem Krieg gegen die Osmanen zu opfern.

Mit Christoph Waltz als erstaunlich weltlichem Priester tritt Dracula ein weit weniger fanatischer Vampirjäger entgegen als in Stokers Ur-Version mit dem Charakter des Abraham van Helsing. Waltz ist vor allem lustig in seiner Rolle, verharmlost sie im satirischen Understatement aber auch.

Der Vampir im Gewand eines Dandys

Dafür triefen manche Szenen geradezu vor schwarzem Humor, etwa, wenn Dracula die Frauen an Europas Fürstenhöfen zunächst mit einem besonderen Parfum bezirzt (Patrick Süskind lässt grüßen), um sie, angeekelt von ihrer Ignoranz und Dekadenz, dann aber doch bis auf den letzten Tropfen auszusaugen.

Dracula ist hier kein brutaler Beutegreifer, sondern ein an Zeit und Menschen leidender Underdog im Gewand eines Dandys, wie sich vielleicht auch Besson gerne sehen will, nachdem ein Strafverfahren gegen ihn wegen eines Vergewaltigungsvorwurfes 2023 eingestellt wurde. „Dracula: Die Auferstehung“ ist kein perfektes Werk, an dem sich orthodoxe Horrorfans schon wegen des geringen Hämoglobinfaktors stoßen werden. Eine liebevolle Neubetrachtung des alten Blutsaugers bietet der Franzose Luc Besson aber allemal.

Dracula: Die Auferstehung. Finnland, England, Frankreich 2025. Regie: Luc Besson. Mit Caleb Landry Jones, Zoë Bleu, Christoph Waltz. 129 Minuten. Ab 16 Jahren.

Weitere Themen

Neu im Kino: „Dracula“: Am Blut wird hier gespart

Neu im Kino: „Dracula“ Am Blut wird hier gespart

Dracula im Kino, das ist nun wirklich nichts Neues. Kann der französische Regisseur Luc Besson dem Stoff Neues abgewinnen?
Von Kathrin Horster
Álvaro Cervantes und Míriam Garlo sind ab 30. Oktober in Sorda - Der Klang der Welt zu sehen.

Filmstarts am 30. Oktober Diese Filme starten diese Woche im Kino

Ab dem 30. Oktober 2025 wird es im Kino vielseitig: neue deutsche Dramen, düstere Legenden und Geschichten voller Fantasie und Gefühl – von Musik, Vampiren, Außenseitern und sprechenden Kobolden.
Von Katrin Jokic
Abschiedstour kommt nach Stuttgart: „Mein Ende ist ja nah“: Bushido hat keine Lust mehr auf Musik

Abschiedstour kommt nach Stuttgart „Mein Ende ist ja nah“: Bushido hat keine Lust mehr auf Musik

Auf seiner Abschiedstournee gastiert der Rapper Bushido Anfang 2026 zwei Mal in der Schleyerhalle. Im Interview sehnt er sein Karriereende herbei.
Von Michael Werner
Schiller-Nationalmuseum in Marbach: Weltbürger mit Ausrufezeichen –Schiller kommt nach Hause

Schiller-Nationalmuseum in Marbach Weltbürger mit Ausrufezeichen –Schiller kommt nach Hause

Das Schiller-Nationalmuseum in Marbach wird mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet: „Schiller!“ zeigt den Dichter im Kontext seiner Zeit. Was Besucher erwartet.
Von Stefan Kister
Konzertfilm „M“ von Depeche Mode: Hypnotischer Tanz mit dem Tod

Konzertfilm „M“ von Depeche Mode Hypnotischer Tanz mit dem Tod

Depeche Mode's neuer Konzertfilm "M" verbindet düstere Musik mit mexikanischer Kultur. Herausgekommen ist ein flimmender Bilderreigen um den eigentlichen Konzertauftritt.
Von Lukas Jenkner
Abschied aus Stuttgart: Yuval Weinberg verlässt SWR-Vokalensemble

Abschied aus Stuttgart Yuval Weinberg verlässt SWR-Vokalensemble

Für ihn ist es der nächste große Schritt in einer steilen Karriere: Der 35-jährige Israeli übernimmt die Leitung des Rundfunkchors Berlin.
Von Susanne Benda
Freie Tanz- und Theaterszene: Die Kulturinsel ruft: Neue Spielräume in Stuttgart für schlechte Zeiten

Freie Tanz- und Theaterszene Die Kulturinsel ruft: Neue Spielräume in Stuttgart für schlechte Zeiten

Vor dem Hintergrund drohender Kürzungen rückt die freie Tanz- und Theaterszene in Stuttgart enger zusammen. Die Kulturinsel zeigt sich solidarisch und bietet Raum für neue Ideen.
Von Andrea Kachelrieß
Elvira Bach in Stuttgart: Elvira Bach erzählt in der Staatsgalerie Stuttgart aus ihrem „tollen Leben“

Elvira Bach in Stuttgart Elvira Bach erzählt in der Staatsgalerie Stuttgart aus ihrem „tollen Leben“

Die Berliner Malerin Elvira Bach ist Kult – das zeigt sich auch beim „Über Kunst“-Abend unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Fast 300 Leserinnen und Leser waren dabei.
Von Thomas Morawitzky
Konzert im Theaterhaus: Immer wieder „Hymn“ – So war’s bei Barclay James Harvest in Stuttgart

Konzert im Theaterhaus Immer wieder „Hymn“ – So war’s bei Barclay James Harvest in Stuttgart

Die Prog-Rock-Band-Legende Barclay James Harvest featuring Les Holroyd hat im Theaterhaus ein umjubeltes Konzert gespielt – trotz stimmlicher Probleme des Frontmanns.
Von Kathrin Horster
Architektur in Stuttgart: Diskussion über Stuttgarts Haus des Tourismus und das Kunstgebäude

Architektur in Stuttgart Diskussion über Stuttgarts Haus des Tourismus und das Kunstgebäude

Wie gelungen sind die Umbauten des Hauses des Tourismus und des Kunstgebäudes in Stuttgart sowie des Hölderlinhauses in Nürtingen? Diese Fragen stellt sich das Architekturquartett.
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Christoph Waltz
 