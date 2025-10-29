Neu im Kino: „Dracula“ Am Blut wird hier gespart
Dracula im Kino, das ist nun wirklich nichts Neues. Kann der französische Regisseur Luc Besson dem Stoff Neues abgewinnen?
Dracula lebt! Nicht nur zwischen den Buchdeckeln von Bram Stokers berühmtem Schauer-Briefroman aus dem Jahr 1897; besonders im Kino geht die Nachtgestalt in diversen Verkörperungen um, zuletzt 2024 in Robert Eggers „Nosferatu“. Warum, zur Hölle, braucht es da eine weitere Dracula-Adaption?