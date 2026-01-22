Neu im Kino Eine Familie aus den Fünfzigern landet im Hier und Jetzt
Vinciane Mellereaus Idee, in „Die progressiven Nostalgiker“ eine französische Familie per Waschautomat auf Zeitreise zu schicken, ist witzig.
Ach wie niedlich, diese Petticoats und Kitten Heels, wie putzig die winzigen Autos und heimeligen Häuschen mit ihren grafischen Tapeten und Vorhangvolants. Im Film sehen die 1950er immer so hübsch aus. Dabei war die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg vor den Swinging Sixties ein bleiernes Zeitalter mit grausigen Sozialnormen und betonharten Alltagsregeln, die vor allem den Frauen das Leben zur Hölle machten.