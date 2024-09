Autistische Kinder sind liebenswert anstrengend, aber auch zähmbar – das erzählt der Film „Ezra – Eine Familiengeschichte“ “ mit Robert De Niro in einer Nebenrolle.

Kathrin Horster 10.09.2024 - 15:44 Uhr

Ezra ist gerade einmal elf, kennt aber schon sämtliche Dialoge aus der Gangster-Serie „Breaking Bad“ auswendig. Wenn er mit seinem Vater Max (Bobby Cannavale) ins Kino geht, verkleidet er sich als dauer-alkoholisierter Antiheld „The Big Lebowski“ aus der gleichnamigen Krimi-Komödie. In der Schule trägt Ezra ein Dinosaurier-Kostüm, und er mag es nicht, wenn man ihn in den Arm nimmt. Viele von Ezras Gewohnheiten, Interessen und Abneigungen sind charmant, aber auch anstrengend und seltsam. Für die Eltern des autistischen Kindes werden sie im Alltag zur Herausforderung, erzählt Tony Goldwyn in seiner prominent besetzten Tragikomödie „Ezra – Eine Familiengeschichte“, in der Robert De Niro als Ezras Großvater Stan eine wichtige Nebenrolle spielt.