Über Shakespeares Frau weiß man nur wenig, sie könnte aber großen Anteil an der Entstehung seines berühmten Theaterstücks gehabt haben, erzählt Chloé Zhao im Drama „Hamnet“.
Liebe ist Luxus im 16. Jahrhundert, eine Ehe aus romantischer Zuneigung selten. Kein Wunder, die Menschen sterben wie die Fliegen; bei den riskanten Geburten, an grausamen Krankheiten wie der Pest oder am Typhus. Sein Herz an einen anderen zu hängen, ist unter diesen Bedingungen verrückt. Und trotzdem schlägt 1582 der Blitz ein bei William (Paul Mescal) und Agnes (Jessie Buckley). William stottert als Lateinlehrer die Schulden seines verstorbenen Vaters ab und ist nicht gut gelitten im Dorf Stratford-upon-Avon. Über die um ein paar Jahre ältere Halbwaise Agnes munkeln die Leute sogar, sie sei eine Hexentochter und damit die denkbar schlechteste Partie für einen Mann. William ist seiner Frau, was Bildung angeht, zwar überlegen, Agnes kennt sich dafür in Heilkunde aus und hat einen Falken gezähmt – ungewöhnlich im Kontext der Zeit. Nach ein paar unbeholfenen Annäherungen und erstem schnellen Sex in der Scheune wird Agnes schwanger und damit zum sozialen Problemfall. Die sogenannte „Shotgun-Wedding“, eine Hochzeit mit der moralischen Schrotflinte vor der Brust, beruht bei William und Agnes aber auf tief empfundener, den damaligen Konventionen trotzender Liebe, erzählt Chloé Zhao in ihrem außergewöhnlichen Familien-Historien-Drama „Hamnet“.