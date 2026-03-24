Nach fast 17 Jahren Abstinenz blödelt Hape Kerkeling in „Horst Schlämmer sucht das Glück“ wieder in seiner Kult-Rolle eines Grevenbroicher Lokalredakteurs. Ein gelungenes Comeback ?
24.03.2026 - 13:37 Uhr
Nä, Schätzelein, isset denn die Möchlichkeit? Wir haben uns ja ewich nich jetroff’n! - Bei niederrheinischen Frohnaturen fällt ein Wiedersehen nach langer Zeit für gewöhnlich besonders herzlich aus. Die Aussicht, Hape Kerkeling nach fast 17 Jahren Abstinenz in seiner Paraderolle des stellvertretenden Chefredakteurs des „Grevenbroicher Tagblattes“ Horst Schlämmer wieder auf der Leinwand zu begegnen, dürfte eingefleischte Fans noch in ganz anderen Winkeln der Republik in Schnappatmung versetzen.