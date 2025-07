Adam Elliots Stop-Motion-Animationsdrama „Memoiren einer Schnecke“ ist ein tragikomischer, Oscar-nominierter Stoff für Erwachsene.

Kathrin Horster 25.07.2025 - 14:34 Uhr

Manchen haut das Leben voll auf die Mappe, einfach so und ohne Vorwarnung. Schon bei seiner Geburt hat das Zwillingspaar Grace und Gilbert Pudel miese Karten. Die Mutter stirbt noch im Kreißsaal, der Vater, ein Artist, sitzt nach einem Arbeitsunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Das Geld ist chronisch knapp, die Angst, dass ihrem unter Schlafapnoe und Alkoholismus leidendem Ernährer etwas zustoßen könnte, ist täglicher Begleiter der Kinder. Grace wird überdies an ihrer Schule gemobbt; Gilbert versetzt dafür den Blagen Kinnhaken um Kinnhaken, so, wie das Leben ihm und seiner Schwester. Doch dann stockt Vater Percy eines Tages im Schlaf tatsächlich der Atem – für immer. Weil niemand Zwillinge adoptieren will, werden die Geschwister auseinandergerissen.