In der Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ von Ivan Calbérac agieren Senioren wie hilflos hormongesteuerte Postpubertierende – herrlich!

Kathrin Horster 01.08.2024 - 14:34 Uhr

Einen echten Krieger haut so schnell nichts um. Doch als François Marsault (André Dussollier), General a. D., beim Aufräumen auf dem Dachboden alte, an Gattin Annie (Sabine Azéma) adressierte Liebesbriefe entdeckt, trifft ihn fast der Schlag. Von Annies „explodierendem Venusdreieck“ ist da zu lesen und von wild erotischen Schwüren. Während Annie sich kaum an den vierzig Jahre zurück liegenden Seitensprung erinnern kann, will François den Nebenbuhler auf der Stelle um einen Kopf kürzer machen.