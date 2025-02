Timothée Chalamet macht im Film „Like A Complete Unknown“ einen schwer zu fassenden Künstler greifbar, ohne ihn zu enträtseln.

Gunther Reinhardt 26.02.2025 - 13:51 Uhr

Wer glaubt, Gitarren seien Musikinstrumente, liegt falsch. Gitarren sind Waffen. In diesem Film wird man gleich drei Männern begegnen, die ihre Gitarren als solche einsetzen. Da ist der linke Folksänger Woody Guthrie (Scoot McNairy), der in der ersten Hälfte der 1960er Jahre, in denen „Like a Complete Unknown“ spielt, zwar im Sterben liegt, aber in den 1940ern auf seine Akustikgitarre schrieb: „This Maschine Kills Fascists“ – diese Maschine tötet Faschisten. Da ist der Country-Superstar Johnny Cash (Boyd Holbrook), der bei Auftritten diabolisch grinsend seine Gitarre so auf der linken Schulter anlegt, als würde er mit ihr auf das Publikum zielen. Und da ist natürlich Bob Dylan (Timothée Chalamet), der eine Bombe explodieren lässt, als er sich beim Newport Folk Festival einfach eine elektrische Gitarre umhängt und sich weigert, weiterhin der Protestsänger zu sein, den die Folkpuristen in ihm sehen und trotzig singt: „I ain’t gonna work on Maggie’s Farm, no more!“