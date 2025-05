Ohne Charles Aznavour wäre der Chanson um eine herrlich kratzige Stimme ärmer. Wie hart sich das Flüchtlingskind seinen Weg zum Ruhm erschuftete, erzählt das Biopic „Monsieur Aznavour“.

Kathrin Horster 21.05.2025 - 14:09 Uhr

Die Kunst ist ein „Nice to Have“, das man sich leistet wie ein Luxusgut. Mal ist sie willkommen und in Mode, mal nicht so wichtig, sogar lästig. So ähnlich betrachten gegenwärtige Gesellschaften auch fremde Einwanderer; in guten Zeiten als nützliche Arbeitskräfte und alltägliche Helden, die man auf Bühnen und im Kino beklatscht, in schlechteren als kostspieliges soziales Risiko, das man lieber an andere Küsten delegiert. Charles Aznavour, 1924 unter dem Namen Shahnourh Vaghinag Aznavourian im Pariser Künstlerviertel Quartier Latin geboren, hat am eigenen Leib diese Perspektive sowohl auf die Kunst als auch auf die Migranten erfahren. In den frühen Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hangeln sich die Aznavourians am Existenzminimum durchs Leben mit zwei Kindern, schildern Mehdi Idir und Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade in ihrem Biopic „Monsieur Aznavour“.