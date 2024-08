Liebe kann schrecklich wehtun oder befreien. Im italienischen Roadmovie „Patagonia“ von Jungregisseur Simone Bozzelli liegen die beiden Extreme nah bei einander.

Kathrin Horster 20.08.2024 - 12:02 Uhr

Einfach weg, einfach raus, nur wohin? - Der 20-jährige Yuri (Andrea Fuorto) hat nicht einmal ein richtiges Zuhause, von dem er weglaufen könnte. Im Wochenwechsel wird er von einer Tante zur nächsten geschoben. Was mit Yuris Eltern geschehen ist, verrät Simone Bozzelli in seinem ruppigen Sozial-Roadmovie „Patagonia“ nicht. Umso deutlicher beschreibt er die allgegenwärtige Armut in einem Dorf in den Abruzzen, wo der offenbar lernbehinderte Yuri in der Metzgerei helfen muss und vielleicht sogar von der Tante sexuell ausgenutzt wird. Zumindest legen das deren seltsame Bitten nach einem Küsschen und aufdringliche Umarmungen im Badezimmer nahe, während Yuri sich waschen will. Als Yuri auf der Geburtstagsfeier seines Cousins den Miet-Clown Agostino (Augusto Mario Russi) kennenlernt, nutzt er dessen Mitfahrgelegenheit in einem alten Camper zur Flucht, in Richtung der titelgebenden Region in Südamerika, die für beide zum Sehnsuchtsort wird. Doch anstatt sich so vor der Tante zu retten, läuft Yuri dem nächsten Egoisten in die Arme.