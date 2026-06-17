Der Adel trieb es bunt im 18. Jahrhundert, erzählt Peter Glanz in der Satire „Savage House“ – alles fast so wie heute.
17.06.2026 - 15:31 Uhr
England im 18. Jahrhundert: Wenn sich die Leute nicht wegen ihrer Religion gegenseitig die Schädel einschlagen, rafft sie eine Seuche hin, die sich aufgrund von Armut und schlechter Hygiene rasant verbreiten kann. Eine winzige Oberschicht beansprucht den größten Batzen des nationalen Reichtums für sich, während die Bauern, Handwerker und einfachen Bürger, die ihn erwirtschaften, nur Krümel davon sehen.