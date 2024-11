Foto: Philippe Antonello/Courtesy of Focus Features.

Der Deutsche Edward Berger verfilmt mit großer Besetzung ein fiktives Konklave nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris – ein spannender Thriller mit visionärer Pointe.

Kathrin Horster 19.11.2024 - 14:49 Uhr

Im Vatikan ist nicht viel Platz für Persönliches. Kalter Marmor ziert die Wände der Papstwohnung, das Schlafzimmer des Pontifex wirkt trist in seiner zweckmäßigen Eleganz. Sogar die Kleider im Schrank sind uniform; dass sie für ein Individuum angefertigt wurden, verrät höchstens der passgenaue Zuschnitt. Päpste sollen über den Dingen stehen, in Erfüllung ihrer Aufgabe sind sie austauschbar, zeigt der deutsche Filmemacher Edward Berger in seiner Adaption von Thomas Harris’ Roman „Konklave“.