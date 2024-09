In James Watkins’ finsterer Horrorsatire „Speak no Evil“ trifft bürgerliche Idealfamilie auf rücksichtslosen Freigeist. Wer diesen Kampf wohl überlebt?

Kathrin Horster 19.09.2024 - 15:36 Uhr

Manieren erleichtern das Miteinander, Spaß machen sie nicht immer. Weil Louise (Mackenzie Davis) und Ben (Scoot McNairy) sich vor lauter Höflichkeit nicht trauen, den nervigen, ständig von Rezepten plappernden Dänen in ihrer Ferienanlage abzuservieren, erbarmt sich der Brite Paddy (James McAvoy) für die beiden. Weil der ebenfalls mit Frau und Kind in der Anlage eingecheckt hat, kommt man ins Gespräch. Wenige Wochen später flattert eine Einladung bei Ben und Louise in den Postkasten, ob sie nicht Lust hätten, mit ihrer Tochter auf ein verlängertes Wochenende vorbei zu kommen. Ciaras (Aisling Franciosi) und Paddys Sohn Ant (Dan Hough) freue sich schon sehr, seine neue Freundin wieder zu treffen.