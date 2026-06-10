Regierungsgeheimnisse, Außerirdische, Verfolgungsjagden und Stars – Regisseur Steven Spielberg liefert wieder großes Kino. Geschichte und Botschaft von «Disclosure Day» könnten kaum zeitgemäßer sein.
10.06.2026 - 07:00 Uhr
London - Gerade ließ die US-Regierung Dokumente veröffentlichen, die einen Einblick in jahrzehntelange Berichte über Sichtungen von unbekannten Flugobjekten (UFOs) und unerklärlichen Himmelsphänomenen geben sollten. Sensationelle Enthüllungen blieben jedoch aus. Die lange unter Verschluss gehaltenen Akten und Dateien lieferten keine belastbaren Beweise für außerirdisches Leben. Aber was wäre, wenn? Damit befasst sich der neue Film von Hollywood-Altmeister Steven Spielberg.