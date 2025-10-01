Dwayne Johnson spielt in „The Smashing Machine” den MMA-Star Mark Kerr in den späten 90ern, als in dem Sport so ziemlich alles erlaubt war. Ein Blick hinter die Fassade.
01.10.2025 - 14:24 Uhr
Die alte Dame, die mit ihrem Enkel beim Arzt im Wartezimmer sitzt, schaut durch ihre dicke Brille etwas verängstigt herüber. Ihr gegenüber sitzt ein riesiger, muskulöser Kerl, dessen Körpergröße nicht in Zentimetern, sondern Kubikmetern bemessen werden müsste. Über sein Gesicht verteilen sich Schwellungen, Blutergüsse und Platzwunden, die unmissverständlich auf eine körperliche Auseinandersetzung verweisen.