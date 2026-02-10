 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino: Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?
1
Blick auf buddhistischen Tempel im südkoreanischen Sokcho Foto: imago/Cavan Images

Neu im Kino: „Winter in Sokcho“ erzählt von den Lebensträumen einer jungen Frau in Südkorea – still und überaus poetisch.

„Bohnenstange“ wird Soo-ha (Bella Kim) von der Suppenverkäuferin liebevoll genannt. Denn die junge Frau ist für koreanische Verhältnisse recht hoch gewachsen. Das kommt von ihrem französischen Vater, den sie nie kennengelernt hat. Der Ingenieur, so erzählt es ihre Mutter (Park Mi-Hyeon), habe das Land wieder verlassen, bevor sie wusste, dass sie ein Kind von ihm erwartet.

 

Der unbekannte Vater hat eine unsichtbare Leerstelle im Leben von Soo-ha hinterlassen. In Seoul hat sie französische Literatur studiert, ohne genau zu wissen, was sie damit in Korea anfangen soll. Jetzt ist sie wieder zurück in ihrer Heimatstadt Sokcho. Im Gegensatz zu ihrem Freund Jon-Oh (Gong Do-yu), der eine Model-Karriere anstrebt und über eine Schönheitsoperation nachdenkt, treibt Soo-ha etwas ambitionslos durch ihr junges Leben.

Die Mutter kocht köstliche Mahlzeiten

Die Mutter, die auf dem Markt einen gut frequentierten Fischstand betreibt, drängt sie zur Heirat. Auch wenn die beiden unterschiedliche Lebensvorstellungen haben, verbindet Mutter und Tochter eine liebevolle Beziehung, die sich weniger in Worten manifestiert, als in den köstlichen Mahlzeiten, die die Mutter zubereitet, oder in der zärtlichen Art, wie die Tochter ihr in der Badeanstalt das nasse Haar kämmt.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu im Kino: „Send Help“: Geschlechterkampf auf verlassener Insel

Neu im Kino: „Send Help“ Geschlechterkampf auf verlassener Insel

In Sam Raimis neuem Werk „Send Help“ kehren sich zwischen Linda und ihrem Boss Bradley die Machtverhältnisse um.

Seit ihrer Rückkehr arbeitet Soo-ha in der etwas in die Jahre gekommenen Pension des freundlichen Witwers Herr Park (Tae-Ho Ryu). Während der Wintermonate gibt es in dem Badeort kaum Gäste. Aber dann steht der französische Comic-Zeichner Yan (Roschdy Zem) vor der Tür, der sich auf unbestimmte Zeit einmietet. Im verschneiten Sokcho hofft er Inspirationen für seine neue Graphic-Novel zu finden.

Der Gast prüft die Tinte mit der Zunge

Dank ihrer Sprachkenntnisse wird Soo-ha zur Ansprechpartnerin für den Gast, der einen introvertierten, unfreundlichen Eindruck macht und im Schreibwarenladen erst einmal Papier und Tinte mit dem Mund verkostet. Dennoch fühlt sich Soo-ha hingezogen zu dem unwirschen Franzosen, der vom Alter her ihr Vater sein könnte. Heimlich beobachtet sie ihn durch das Oberlicht aus dem Nebenzimmer, wie er mit Pinsel und Tusche über das Papier wütet. Sogar ein Bœuf Bourguignon kocht sie für ihn, das der unwirsche Künstler unangetastet vor der Zimmertür stehen lässt.

Für die junge Frau wird der Gast im Nebenzimmer zunehmend zur Projektionsfläche nicht nur für den unbekannten Vater, sondern auch für vage Sehnsüchte, die Vorstellung von einem anderen Leben jenseits heimischer Normen und wohl auch für amouröse Fantasien.

Vorlage ist ein Schweizer Roman

Mit „Winter in Sokcho“ verfilmt der französisch-japanische Regisseur Koya Kamura den viel beachteten Debütroman der Schweizer Autorin Elisa Shua Dusapin, die als Tochter einer koreanischen Mutter und eines französischen Vaters selbst zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist. Mit sinnlichem Feingefühl erforscht der Film die Sehnsüchte und Verlorenheitsgefühle seiner jungen Hauptfigur, für die der Besuch des französischen Touristen zum psychologischen Backferment wird.

Vollkommen entdramatisiert, aber mit großer Zärtlichkeit werden diese persönlichen Entwicklungen ins Bild gefasst, die in wirkungsvollem Kontrast zum Hintergrund der vereisten Küstenstadt und den appetitlich zubereiteten Speisen stehen. Ein auf leise Weise hinreißender Film, der sich fast unmerklich im Herzen einnistet.

Winter in Sokcho. Frankreich, Südkorea 2024. Regie: Koya Kamura. Mit Bella Kim, Roschdy Zem, Park Mi-Hyeon. 104 Minuten. Ab 12 Jahren

Weitere Themen

Häuser Region Stuttgart: Besser wohnen rund um Stuttgart – 6 der architektonisch überzeugendsten Häuser

Häuser Region Stuttgart Besser wohnen rund um Stuttgart – 6 der architektonisch überzeugendsten Häuser

Mutige Umbaupläne, sanierte Scheunen und minimalistische Einfamilienhäuser auf einem Lost Place: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in der Stuttgarter Region.
Von Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Grönemeyer-Arena-Tour: Ist das Grönemeyer-Konzert in Stuttgart schon ausverkauft?

Grönemeyer-Arena-Tour Ist das Grönemeyer-Konzert in Stuttgart schon ausverkauft?

Noch läuft der Vorverkauf für die Arena-Tour 2027 von Herbert Grönemeyer, schon sind Zusatzshows angekündigt. Gibt es noch Karten für das Konzert in Stuttgart?
Von Nikolai B. Forstbauer
Sehenswerte Schau in Heilbronn: Was Heilbronns neues Museum besser macht

Sehenswerte Schau in Heilbronn Was Heilbronns neues Museum besser macht

Geschichte ist langweilig? Im Deutschhof Heilbronn wurde eine ungewöhnliche Zeitreise inszeniert zum Fühlen, Staunen – und Lernen.
Von Adrienne Braun
Stuttgarter Fotokünstlerin: Keine Angst vor KI: Die Fotografin Monica Menez weiß, wie man neue Tools nutzt

Stuttgarter Fotokünstlerin Keine Angst vor KI: Die Fotografin Monica Menez weiß, wie man neue Tools nutzt

KI statt Kamera: Monica Menez, renommierte Stuttgarter Fotografin, vermittelt Kreativen das notwendige Knowhow. Wie verändert sich die Branche, welche Chancen eröffnen sich?
Von Marta Popowska
Konzert in der Schleyerhalle: „Wow, nicht schlecht für einen Montag!“ So war’s bei den Deftones in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle „Wow, nicht schlecht für einen Montag!“ So war’s bei den Deftones in Stuttgart

Die Alternative-Metal-Band Deftones ist am Montagabend in Stuttgart aufgetreten. Setlist und Kritik vom Konzert in der ausverkauften Schleyerhalle.
Von Gunther Reinhardt
Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau: „Über die Dummheit von Herrschenden zu lachen, hat etwas Befreiendes“

Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau „Über die Dummheit von Herrschenden zu lachen, hat etwas Befreiendes“

In seinem neuen Roman „Der unaufhaltsame Aufstieg des Ministers Karsten Richter“ wagt sich der Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau auf das Gebiet der Satire: Kann das gut gehen?
Von Stefan Kister
Super Bowl und „Dschungelcamp“: Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Super Bowl und „Dschungelcamp“ Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Bilanz einer TV-Nacht: Der US-Super-Bowl und das RTL-„Dschungelcamp“ können ganz schön politisch sein, meint unser Redakteur Tim Schleider.
Von Tim Schleider
Festival in Stuttgart: Klangdusche gefällig? So war das Eclat-Festival

Festival in Stuttgart Klangdusche gefällig? So war das Eclat-Festival

Das Stuttgarter Eclat-Festival für zeitgenössische Musik im Theaterhaus sucht die politische Positionierung, erweitert sein Publikum und feiert die Vielfalt.
Von Susanne Benda
Serien-Hype: „Heated Rivalry“: Die etwas andere Eishockey-Lovestory

Serien-Hype „Heated Rivalry“: Die etwas andere Eishockey-Lovestory

Sportdrama tritt Softporno: In der Serie „Heated Rivalry“ kommen sich zwei Eishockeystars näher. Jetzt ist die Erfolgsserie in Deutschland bei HBO Max gestartet.
Von Gunther Reinhardt
Ob zum Verschenken oder selber lesen: Wir haben aktuelle Buchtipps für Sie gesammelt.

Buch-Tipps Diese Bücher stehen gerade auf jeder Wunschliste

Diese Bücher stehen derzeit besonders im Fokus. Sie werden diskutiert, empfohlen und breit gelesen, quer durch Genres und Zielgruppen.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Video
 
 