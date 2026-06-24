Neu im Kino Was taugt „Power Ballad – Der Song meines Lebens“?
In „Power Ballad – Der Song meines Lebens“ erzählt John Carney, wie ein Lied zum Hit wird und trotzdem Ärger macht.
In „Power Ballad – Der Song meines Lebens“ erzählt John Carney, wie ein Lied zum Hit wird und trotzdem Ärger macht.
Ein Tag ohne Musik? Undenkbar! Zumindest, als man noch Teenager war und die Lieblingsband mit jedem Song die nächste Offenbarung lieferte. Rick Power (Paul Rudd) war einmal solch ein Sprachrohr des Aufbruchs. Zumindest so gut wie. Mit seiner Band Octagon hat der Lead-Sänger schon einen Plattenvertrag in der Tasche, als auf der entscheidenden Tournee die Liebe in Gestalt einer Frau namens Rachel (Marcella Plunkett) dazwischen grätscht. Für sie zieht der Amerikaner nach Irland, heiratet, wird Vater und sesshaft. Seitdem schmettert Rick statt selbst geschriebenem Rock ’n’ Roll nur noch als Frontmann einer Cover-Band namens Bride & Groove Schmachtballaden auf Hochzeiten in Pubs und Gemeindesälen.