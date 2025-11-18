Neu im Kino Was taugt „Wicked 2“?
Das Filmmusical „Wicked“ war die große Kino-Überraschung vor einem Jahr. Nun startet die Fortsetzung „Wicked 2“? Kommt die Geschichte zu einem guten Ende?
Ebenso wie dem Western wurde auch dem Kinomusical schon oft die Sterbeurkunde ausgestellt. Aber wirklich totzukriegen war dieses Genre, das mit seinem verschwenderischen Inszenierungen rund um die Mitte des vorigen Jahrhunderts – „Mary Poppins“, „My fair Lady“, „West Side Story“ – seine Hochzeit hatte, eigentlich nie.