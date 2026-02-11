 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Neu im Kino Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Neu im Kino: Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?
1
Jacob Elordi und Margot Robbie Foto: Warner Bros. Pictures

Der englische Klassiker „Sturmhöhe“ von Emily Brontë ist schon oft verfilm worden. Aber so viel Erotik wie hier hat man anderswo noch nicht gesehen.

Die erste Adaption im Stummfilmformat von Emily Brontës „Wuthering Heights“ (auf Deutsch: „Sturmhöhe“) geht auf das Jahr 1920 zurück. Seitdem wurde der 1847 unter einem männlichen Pseudonym veröffentlichte Roman mehr als zwanzig Mal fürs Kino und Fernsehen verfilmt. Im Schnitt alle drei bis vier Jahre arbeiteten sich Filmschaffende an der toxischen Liebesgeschichte ab, deren Anziehungskraft in ihrer Undurchdringlichkeit liegt: zwei Ich-Erzähler, keine Identifikationsfigur, keine moralischen Einordnungen – und definitiv kein Happy End. Auf die zeitgenössische Leserschaft des viktorianischen Englands wirkte das verstörend. Aber gerade diese düstere Verstörungskraft und radikale Ambivalenz haben dem Roman seinen Status als wegweisenden Klassiker der Weltliteratur eingebracht.

 

Der Mann liebt nicht, er wird gerade erhängt

Nun hat sich die britische Regisseurin Emerald Fennell – ihr Thriller „Promising Young Woman“ wurde 2021 mit einem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet – den Stoff vorgenommen, ihn mit erfrischender Unerschrockenheit auf die zentrale Lovestory zugeschnitten und einen neuen, gezielt sinnlichen Zugang zur Vorlage gelegt.

Es beginnt nur mit einem Geräusch: dem schweren, sich langsam steigernden Atem eines Mannes. Erst als die Kamera den Blick auf das Geschehen freigibt, wird klar, dass es sich hier mitnichten um orgiastisches Schnauben handelt, sondern um das letzte Röcheln eines Gehängten. Dessen Ableben wird auf dem Marktplatz von einem großen Publikum gebannt verfolgt. Darunter ist auch die junge Catherine, in deren schreckgeweitete Augen zunächst Faszination, dann sogar Euphorie zu erkennen ist. Die Menge johlt, Catherine johlt mit.

Der Junge kommt als „Haustier“

Eine ähnliche innere Aufgewühltheit setzt die Ankunft eines Findeljungen in ihr frei, den der cholerische, trunksüchtige Vater aus Liverpool als „Haustier“ mit auf den Gutshof in Wuthering Heights gebracht hat. Zwischen dem Mädchen und dem Jungen, den sie Heathcliff tauft, entsteht eine enge Bindung, die über das Geschwisterliche hinausgeht. Wenn der gewalttätige Vater Catherine bedroht, nimmt Heathcliff alle Schuld und alle Schläge auf sich.

Schon in der ersten halben Kinostunde zeigt sich die Qualität von Fennells Inszenierung, die eine intensive Nähe zu den Kinderfiguren herstellt. In deren unschuldige Liebe zueinander mischen sich schon früh emotionales Kalkül, mischen sich Abhängigkeitsgefühle und Gewalterfahrungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu im Kino: „Send Help“: Geschlechterkampf auf verlassener Insel

Neu im Kino: „Send Help“ Geschlechterkampf auf verlassener Insel

In Sam Raimis neuem Werk „Send Help“ kehren sich zwischen Linda und ihrem Boss Bradley die Machtverhältnisse um.

Als einige Jahre später der schwerreiche Textilfabrikant Edgar (Shazad Latif) das Anwesen im fruchtbaren Nachbartal übernimmt, kann Catherine (Margot Robbie) es kaum erwarten, den neuen Hausherren kennenzulernen, der ihr schon bald einen Heiratsantrag macht. Trotz widerstrebender Gefühle entscheidet sich Catherine für die sichere Partie im goldenen Käfig. Der enttäuschte Heathcliff (Jacob Elordi) galoppiert wütend von dannen in den blutroten Abendhimmel – um wenige Jahre später als reicher Geschäftsmann nach Wuthering Heights zurückzukehren. Eigentlich will er sich nur an ihr rächen, aber schon bald siegen auf beiden Seiten die amourösen Anziehungskräfte, was in angemessener Ausführlichkeit bebildert wird.

Natürlich entfernt sich Fennell hier gezielt von der literarischen Vorlage, in der entsprechend der sittlichen Vorgaben der Entstehungszeit des Romans von Sex keine Rede ist. Aber ihre Strategie, den erotisch aufgeladenen Subtext von Brontës Roman herauszuarbeiten und deutlich zu unterstreichen, bewährt sich auf der Leinwand. Die zerstörerische Kraft, die sich aus der dramatischen Liebesbeziehung entwickelt, ergibt im Kontext einer leidenschaftlichen sexuellen Obsession sehr viel mehr Sinn als in einem prüden romantischen Korsett. Schließlich ist „Wuthering Heights“ mit seiner rohen Emotionalität aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als etwa Jane Austens „Stolz und Vorurteil“. Dabei überführt Fennell den Klassiker keineswegs ins gediegene Softporno-Format a la „Fifty Shades of Grey“, sondern findet zu einer visuellen Sinnlichkeit, in der weiblichem wie männlichem Begehren gleichermaßen Raum gegeben wird.

Faustgroße Erdbeeren zum Frühstück

Ohnehin überzeugt dieser „Wuthering Heights“ mit einer fantastischen Bildgestaltung. Stimmungsvolle Naturaufnahmen von windumtosten Hochmoorlandschaften, durch die sich die Braut mit einem gigantischen, wehenden Schleier den Weg bahnt. Opulent ausgestattete Innenräume, in denen der obszöne Luxus mit schrillen Farben veranschaulicht wird und faustgroße Erdbeeren zum Frühstück verzehrt werden. Und immer wieder zeigt die Regisseurin intime Nahaufnahmen, aus denen heraus sich die lodernden Blicke der Liebenden in den Kinosaal hinein brennen.

„Wuthering Heights“ ist definitiv ein Film, den man nicht auf dem Smartphone, sondern auf der großen Leinwand genießen sollte. Ob das Werk aber, wie vom Verleih lautstark beworben, das ideale Valentinstag-Event für verliebte Pärchen ist, darf jedoch entschieden bezweifelt werden. Denn mit rosaroter Romantik hat diese große, vergiftete Lovestory, in der die dunklen und bösartigen Seiten obsessiver Liebe kraftvoll herausgearbeitet werden, auch in dieser Adaption nichts zu tun.

Wuthering Heights. USA/Großbritannien 2026. Regie: Emerald Fennell. Mit Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, 136 Minuten. Ab 16 Jahren

Weitere Themen

Olympische Winterspiele: Diese 10 Filme, Serien und Romane sollten Wintersport-Fans kennen

Olympische Winterspiele Diese 10 Filme, Serien und Romane sollten Wintersport-Fans kennen

Passend zu den Olympischen Winterspielen gibt es allerlei Bücher, Filme und Serien, die sich mit dem Thema Wintersport befassen. Hier eine Auswahl.
Von Katrin Maier-Sohn
„The Prototype“: Teddy bekommt Hauptrolle in neuem Film von Prime Video

„The Prototype“ Teddy bekommt Hauptrolle in neuem Film von Prime Video

Der aus Mössingen stammende Comedian Teddy Teclebrhan spielt in dem Actionfilm „The Prototype“ einen Autodieb. Der Film soll ab 2027 bei Prime Video zu sehen sein.
Von Gunther Reinhardt
„Sommer 24“ von Navid Kermani: Die liberale Demokratie steckt in der Krise – dieser Roman ist die Rettung

„Sommer 24“ von Navid Kermani Die liberale Demokratie steckt in der Krise – dieser Roman ist die Rettung

Seit dem „Sommer 24“ hat sich die Weltlage nicht unbedingt verbessert. Wer sie verstehen will, kommt an dem neuen Roman von Navid Kermani nicht vorbei.
Von Stefan Kister
Thomas Anders kommt nach Stuttgart: „Ikonische Sounds“ – mit Modern Talking auf Zeitreise in die Achtzigerjahre

Thomas Anders kommt nach Stuttgart „Ikonische Sounds“ – mit Modern Talking auf Zeitreise in die Achtzigerjahre

„Es passt menschlich nicht“, sagt Thomas Anders über sein Nicht-Verhältnis zu Dieter Bohlen. Lieder von Modern Talking singt er Ende März in Stuttgart lieber mit seiner eigenen Band.
Von Michael Werner
Neu im Kino: Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino: „Winter in Sokcho“ erzählt von den Lebensträumen einer jungen Frau in Südkorea – still und überaus poetisch.
Von Martin Schwickert
Grönemeyer-Arena-Tour: Ist das Grönemeyer-Konzert in Stuttgart schon ausverkauft?

Grönemeyer-Arena-Tour Ist das Grönemeyer-Konzert in Stuttgart schon ausverkauft?

Noch läuft der Vorverkauf für die Arena-Tour 2027 von Herbert Grönemeyer, schon sind Zusatzshows angekündigt. Gibt es noch Karten für das Konzert in Stuttgart?
Von Nikolai B. Forstbauer
Sehenswerte Schau in Heilbronn: Was Heilbronns neues Museum besser macht

Sehenswerte Schau in Heilbronn Was Heilbronns neues Museum besser macht

Geschichte ist langweilig? Im Deutschhof Heilbronn wurde eine ungewöhnliche Zeitreise inszeniert zum Fühlen, Staunen – und Lernen.
Von Adrienne Braun
Stuttgarter Fotokünstlerin: Keine Angst vor KI: Die Fotografin Monica Menez weiß, wie man neue Tools nutzt

Stuttgarter Fotokünstlerin Keine Angst vor KI: Die Fotografin Monica Menez weiß, wie man neue Tools nutzt

KI statt Kamera: Monica Menez, renommierte Stuttgarter Fotografin, vermittelt Kreativen das notwendige Knowhow. Wie verändert sich die Branche, welche Chancen eröffnen sich?
Von Marta Popowska
Konzert in der Schleyerhalle: „Wow, nicht schlecht für einen Montag!“ So war’s bei den Deftones in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle „Wow, nicht schlecht für einen Montag!“ So war’s bei den Deftones in Stuttgart

Die Alternative-Metal-Band Deftones ist am Montagabend in Stuttgart aufgetreten. Setlist und Kritik vom Konzert in der ausverkauften Schleyerhalle.
Von Gunther Reinhardt
Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau: „Es ist Zeit, die Gas-Lobby einmal in ihrem lächerlichen Eigennnutz vorzuführen“

Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau „Es ist Zeit, die Gas-Lobby einmal in ihrem lächerlichen Eigennnutz vorzuführen“

In seinem neuen Roman „Der unaufhaltsame Aufstieg des Ministers Karsten Richter“ wagt sich der Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau auf das Gebiet der Satire: Kann das gut gehen?
Von Stefan Kister
Weitere Artikel zu Jacob Elordi Margot Robbie
 
 