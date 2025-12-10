„Kein Weg zurück“ erzählt von einem Vater-Sohn-Konflikt vor dem Hintergrund islamistischen Terrors: Ein verzweifeltes Plädoyer für einen unmöglichen Dialog.
Staub, Geröll, zerschossene Ruinen und noch mehr Staub: In „Kein Weg zurück“, dem vierten Spielfilm der dänischen Serien-Regisseurin Charlotte Sieling („Borgen“, „Kommissarin Lund“) ist das von Krieg und Terror zerrüttete Syrien ein einziger, erbärmlicher Trümmerhaufen, kein Ort, wo Menschen wirklich leben könnten. Trotzdem ist der achtzehnjährige Däne Adam (Albert Rudbeck Lindhart) hierher gezogen. Nicht, weil er humanitäre Hilfe leisten will. Adam hat sich dem IS angeschlossen und wirbt online mit einem Maschinengewehr in der Hand für den Heiligen Krieg, um Gleichaltrige in den Terror zu ziehen. Adams Vater Christian (Nikolaj Lie Kaas), ein Ex-Soldat, ist dem Jungen dicht auf den Fersen. Auf der Suche nach seinem Kind hält er verzweifelt Telefonkontakt mit seiner Ex-Frau, die zuhause in Dänemark fürchtet, Christian könnte Adam mit seinen Vorwürfen nur noch weiter in die Ferne treiben.