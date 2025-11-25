Diesmal geht es in die Sümpfe:
„Zoomania 2“ überzeugt mit einer intelligenten Story, visueller Fantasie, herrlichen Wimmelbildern und einigen Anspielungen.
25.11.2025 - 18:00 Uhr
Ausgerechnet im Jahr 2016, als in Deutschland und Europa die Flüchtlingskrise auf dem Höhepunkt war und Barack Obama von einem gewissen Donald Trump im Amt des US-Präsidenten abgelöst werden sollte, brach der Disney-Film „Zoomania“ vielleicht keine Lanze, aber doch eine Karotte für die Utopie einer multikulturellen Gesellschaft.