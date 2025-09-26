Im Thriller „The Negotiator“ versucht ein Unterhändler mit Vergangenheit einer Whistleblowerin in Not zu helfen – vom Telefon aus.
26.09.2025 - 13:19 Uhr
Whistleblower leben riskant, weiß man spätestens seit Edward Snowdens Enthüllungen um den Überwachungsskandal der amerikanischen National Security Agency, kurz NSA. Deshalb wirkt auch die Panik der Biologin Sarah (Lily James) in David Mackenzies Spionage-Thriller „The Negotiator“ nicht übertrieben. Wegen heikler, von ihr gestohlener Papiere über die Machenschaften eines Biotech-Konzerns braucht Sarah dringend Hilfe von einem Unterhändler, der sie vor der Rache ihres Ex-Arbeitgebers beschützt.