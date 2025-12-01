Burger, Pflanzen, neuer Club: Das waren die besten Neueröffnungen im November

 
Seit November gibt es viele neue Hotspots in Stuttgart. Foto: Tanja Simoncev/Sandra Belschner

Stuttgarts kulinarische Szene boomt. Neue Hotspots heizen dem Kessel ein: (Smash-)Burger, Pastrami-Bagels und ein Pflanzen-Café – wir haben alle Infos.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Während die Schnitzery und Burgermeister Berlin-Vibes im Kessel versprühen, punktet das Jomi in Stuttgart-West mit Sauerteig-Bagles und ehrlichem Streetfood, das hingegen New-York-Feeling verbreitet.

 

Im Städtle geht’s also mal wieder international zur Sache. Flor, ein neues Café im Süden der Stadt, fand seinen Namenspaten in Paris und klar, dass dann noch Havanna the Club ab sofort als neuer Latin-Hotspot den Stuttgarter:innen einheizt.

„Weihnachtszeit wird wild: Banana-Pudding-Waffel trifft Heiße Schelle“

Man könnte meinen, die Weihnachtszeit wird wild – auch was das Angebot an Alternativen wie Wouahou und Winterlichter zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt angeht. Banana-Pudding-Waffel trifft Heiße Schelle – besser oder auch wilder wird’s nicht.

Das waren die besten Neueröffnungen im November:

Flor – coffee & plants

In der Tübinger Straße hat gerade erst Flor eröffnet – ein Café, das Pflanzen und Kaffee vereint. Wer also beim Pflanzenkaufen eine Kaffeepause braucht ist hier genauso richtig, wie Frühaufsteher, die sich morgens auf dem Weg zur Arbeit mit einem Espresso stärken wollen oder eben auch einfach Specialty-Coffee-Fans, die sich zum Cappuccino noch eine Sukulente gönnen.

Flor – coffee & plants , Tübinger Str. 27, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 7.30-15.30, Sa 9-17 Uhr

Neues Café in Stuttgart-Süd: „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

Neues Café in Stuttgart-Süd „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

In der Tübinger Straße eröffnet Flor, ein Café, das Pflanzen und Kaffee vereint. Eine Zufallsbegegnung führte zur Café-Gründung – wie kam es dazu?

Jomi Deli

Mit Jomi gibt es eine neue Anlaufstelle für Bagels im Westen der Stadt. Hier treffen Sauerteig-Bagels auf regionale und hochwertige Zutaten. So kommen etwa die Kaffeebohnen und das Fleisch fürs Pastrami und Pulled Pork aus dem Schwarzwald.

Jomi Deli, Johannesstr. 65, Stuttgart-West, Mi-Sa 11-17, So 11-14 Uhr

Wavey’s Smashburger

Wavey’s versorgt uns jetzt ganz frisch mit Smashburgern im Heusteigviertel. Der neue Food-Spot ist klein und läuft vorerst ohne Sitzplätze. Bestellt wird an Terminals, bezahlt mit Karte. Kein Schnickschnack, sondern purer Geschmack.

Wavey’s Smashburger, Mozartstr. 54, Stuttgart-Süd, Di-Do 11-14+16.30-21.30, Fr 11-14+16.30-22, Sa 16.30-22, So16.30-21 Uhr

Burgermeister

Und wenn wir schon beim Burger-Hype sind, dann muss es jetzt natürlich auch mit einer langersehnten Neueröffnung weitergehen: Burgermeister aus Berlin isch im Städtle angekommen und wird natürlich gut angenommen. Neben Klassikern wie Hamburger und Cheeseburger – auch als Chili-Cheese-Variante – erwartet Stuttgarts Schleckermäuler der „Fleischmeister“ mit doppeltem Patty. Und für alle Veggies gibt’s den „Waldmeister“.

Burgermeister, Rotebühlpl. 2+4, Stuttgart-Mitte, Mo-Do+So 11-0, Fr+Sa 11-5 Uhr

Schnitzery

Und wir bleiben bei Berliner Fast-Food-Ketten. Schnitzery, spezialisiert auf kleine Hähnchenschnitzel-Bowls mit verschiedenen Beilagen und Soßen, hat in der Marienstraße in Stuttgart nach dem Weggang von Sausalitos ein Soft Opening gestartet. Obwohl außen noch „Coming soon“ steht, läuft die Zubereitung der beliebten Schnitzel-Bowls schon.

Schnitzery, Marienstr. 3B, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11-22, Fr-So 11-0 Uhr

Schnitzery, Burgermeister und Co: Fast Food aus Berlin – Diese Trend-Marken stürmen jetzt Stuttgart

Schnitzery, Burgermeister und Co Fast Food aus Berlin – Diese Trend-Marken stürmen jetzt Stuttgart

Goldies hat den Anfang gemacht, immer mehr Trend-Marken aus Berlin folgen. Für den Schnitzery-Gründer Mert Basaltin ist es eine logische Entwicklung.

Havanna the Club

Es wird heiß, es wird rhythmisch und wild – Havana the Club hat eröffnet und das bedeutet vor allem auch eines: endlich wieder durchtanzte Nächte. Denn im ehemaligen Kiki gibt es ab sofort nicht nur Cocktails und Nachos, sondern auch jede Menge Platz zum Tanzen. Vorerst leider nur bis April 2026. Aber: Zwischennutzung statt Club-Sterben, lieben wir!

Havanna the Club, Marienstr. 3B (Untergeschoss), Stuttgart-Mitte, Fr+Sa 21-5 Uhr

Holistic House

Melina Kreischer bringt mit dem ersten Lagree-Studio in Stuttgart einen Fitness-Trend aus L.A. in den Kessel. Und wem jetzt noch kalt ist, der macht was falsch, denn dieses Workout heizt ordentlich ein.

Holistic House, Kronenstr. 36, Stuttgart-Mitte

Nach Abfindung bei Mercedes: Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart

Nach Abfindung bei Mercedes Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart

Melina Kreischer bringt mit dem ersten Lagree-Studio in Stuttgart einen Fitness-Trend aus L.A. in den Kessel. Was steckt hinter dem Workout?

Whouahou, Winterlichter, Punschwald am Milaneo

Licht und Klang verschmelzen aktuell im Stuttgarter Lapidarium zu einem magischen Wintererlebnis. Noch bis Januar kann man sich dort von der Inszenierung „Winterlichter“ verzaubern lassen. Ein paar Meter weiter besticht das Wouahou Winterdorf auf dem Marienplatz mit Banana-Pudding-Waffeln und DJ-Sets im Tipi und jetzt neu am Milaneo: der Punschwald. Wenn das mal nicht echte Alternativen zum Innenstadttrubel auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sind!?

Winterlichter im Lapidarium (29.11.2025-18.1.2026), Städtisches Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, immer an den Wochenenden, Fr-So 17-20 Uhr

Wouahou Winterdorf (21.11.-21.12.), Marienpl., Stuttgart-Süd, Mo-Fr 16-22, Sa+So 11-22 Uhr

Punschwald am Milaneo (Europaviertel), Mailänder Pl., Stuttgart-Mitte, Di-So 16:16-22, Sa 12:12-22 Uhr

Wintererlebnis in Stuttgart: „Winterlichter im Lapidarium“ verzaubern mit Licht und Klang

Wintererlebnis in Stuttgart „Winterlichter im Lapidarium“ verzaubern mit Licht und Klang

Licht und Klang verschmelzen im Stuttgarter Lapidarium zu einem magischen Wintererlebnis. Noch bis Januar kann man sich dort von der Inszenierung „Winterlichter“ verzaubern lassen.

Knitz Rooftop

Wer dem Weihnachtsmarkt dann aber doch näher kommen, aber das Gedränge vermeiden möchte, sollte unbedingt das Knitz direkt am Marktplatz – jetzt auch neu mit Rooftop-Bar – ansteuern und dann den Blick schweifen lassen.

Knitz Rooftop, Marktstr. 2, Stuttgart-Mitte, Dachgarten (je nach Witterung geöffnet), Di– Fr 14-20, Sa 12-20 Uhr, So+Mo+Feiertag um 18 Uhr geschlossen

