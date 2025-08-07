In den Bädern in Hoheneck und Asperg (Kreis Ludwigsburg) informiert das Gesundheitsdezernat des Kreises über Sonnenschutz und Hautkrebs. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie.

Über Sonnenschutz und Hautkrebs-Risiko informiert das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg in zwei Freibädern im Landkreis: am Montag, 11. August, von 10 bis 16 Uhr in Hoheneck und am Donnerstag, 14. August, zur gleichen Uhrzeit in Asperg. Die Veranstaltungen richten sich laut Mitteilung der Behörde an alle Altersklassen.Die Experten möchten die Badegäste über den verantwortungsbewussten Umgang mit Sonne, Sonnenschutz, Hautkrebs-Warnsignalen und weitere Themen aufklären. Zudem möchten sie zum regelmäßigen Hautkrebsscreening motivieren.

Verlosungen unter allen Teilnehmern

Zusätzlich zur Beratung, einer Ausstellung und Infomaterial, gibt es ein Angebot für Familien: eine Sonnenmützen-Malaktion, ein Glücksrad und ein Wurfspiel. Wer mitmacht, nimmt auch an einer Verlosung teil. Der Hauptgewinn in Hoheneck ist ein Gutschein für die Bäder der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) im Wert von 50 Euro, dazu gibt es weitere Gutscheine, etwa zwei Karten für ein Spiel des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg. In Asperg hat man die Chance auf einen 25-Euro-Gutschein von der Drogerie Müller als Hauptgewinn. Die Preisverleihung findet je um 15 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter finden die Aktionen nicht statt.

Übergabe einer UV-Tafel in Hoheneck

Das Gesundheitsdezernat übergibt in Hoheneck zudem eine UV-Tafel der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention an die Freibad-Mitarbeiter. Diese zeigt den Badegästen künftig den aktuellen UV-Index an. Der Klimawandel hat großen Einfluss auf die Entstehung von Hautkrebs. Mehr Sonnentage bedeuteten mehr Tage mit höheren krebserregenden UV-Strahlenwerten, teilt das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter mit.

„Sowohl jetzt als auch in der Zukunft wird das Verhalten wie Freizeitgestaltung und Vorsorge entscheidend dafür sein, wie sich das Auftreten von Hautkrebs weiter verändert“, sagt Uschi Traub, Leiterin der Gesundheitsprävention beim Landratsamt. In Deutschland erhalten jährlich mehr als 309.000 Menschen die Diagnose Hautkrebs. Davon erkranken 42.000 Menschen am besonders bösartigen malignen Melanom, dem „schwarzen“ Hautkrebs.