Neu in Nürtingen Exotische Gerichte aus Vietnam – „Kochen wie vor 100 Jahren“
In der Nürtinger Altstadt hat ein neues Restaurant in der Brunnsteige 9 eröffnet: Lemongrass heißt das Lokal, das original vietnamesische Gerichte verspricht.
In der Nürtinger Altstadt hat ein neues Restaurant in der Brunnsteige 9 eröffnet: Lemongrass heißt das Lokal, das original vietnamesische Gerichte verspricht.
In dem neuen vietnamesischen Restaurant Lemongrass in Nürtingen „kochen wir wie vor 100 Jahren“ sagt der Inhaber Bay Tran. Der Gastronom hat den Nürtinger Hof gepachtet, um dort seine Gäste mit original vietnamesischen Gerichten zu versorgen. Um eine asiatische Fusionsküche handle es sich allerdings nicht.