Neu in Nürtingen: Exotische Gerichte aus Vietnam – „Kochen wie vor 100 Jahren“

In dem neuen vietnamesischen Restaurant Lemongrass in Nürtingen „kochen wir wie vor 100 Jahren“ sagt der Inhaber Bay Tran. Der Gastronom hat den Nürtinger Hof gepachtet, um dort seine Gäste mit original vietnamesischen Gerichten zu versorgen. Um eine asiatische Fusionsküche handle es sich allerdings nicht.

Ausschließlich vietnamesische Gerichte möchte der Wirt seinen Gästen servieren. Was versteht der Gastronom unter „kochen wie vor 100 Jahren“? „Wir verwenden kein Mehl, deshalb sind unsere Gerichte glutenfrei“, sagt Bay Tran. Er komme in der Küche auch „fast ohne Geschmacksverstärker“ aus. Der Schwerpunkt der Gerichte liege auf dem Gemüse, von dem rund 40 verschiedene Sorten verwendet würden.

Gegrillte Austern und Jakobsmuscheln bietet die Millionärsplatte

Fleisch steht im Lemongrass auch auf der Karte und die Bandbreite reicht von Hühner- und Rind- bis zum Krokodilfleisch. Unter anderem findet sich frisches oder gereiftes Rinderfilet oder Rib-Eye-Steak auf der Karte. Unter so prosaischen Namen wie „Prinzessin des vietnamesischen Ozeans“ oder „Vietnamesische Millionärsplatte“ werden Schwertfischfilets mit Gemüse sowie gegrillte Austern, Jakobsmuscheln und andere Meeresfrüchte angepriesen.

Bestimmte Gerichte werden direkt auf dem heißen Stein serviert und ganzer Fisch am Tisch filetiert, kündigt Bay Tran an. Soße werde immer extra zum knackig zubereiteten Gemüse gereicht.

Das gleiche gastronomische Konzept gibt es auch in Ludwigsburg

Außerdem bietet das neue Lokal vegane Gerichte, Menüs und eine Mittagskarte an. „Ich bin verrückt nach Gewürzen. Mutter Natur hat uns alles gegeben. Solchen Geschmack haben Sie noch nie gegessen“, vermutet der Wirt, der bereits ein gleichnamiges Restaurant in Ludwigsburg führte. In seiner langen Karriere habe er auch für Prominente wie Steffi Graf, die Thunfisch liebt, gekocht, für Udo Jürgens, Udo Lindenberg und Pekingente für Helmut Kohl, zählt der Gastronom auf.

Von den rund 20 Gewürzen, die seine Küche auszeichneten, sind nach Worten von Bay Tran Kardamon, Zimt, Zitronengras, Lorbeer, Nelken und tasmanischer Pfeffer die wichtigsten. Und als weitere zentrale Zutaten zählt er australischen Honig, Kokoswasser und Kokosmilch auf.

Vietnamesische Speisen mit viel Gemüse, aber kein Sushi

Wichtig zu erwähnen ist dem Wirt außerdem das Thema Sushi. „In Vietnam gibt es kein Sushi“, sagt der Gastronom, dabei handle es sich um japanische Esskultur. Stattdessen sei die vietnamesische Küche von der rund 900 Jahre andauernden Zeit der französischen Besatzung und der ähnlich langen Zeit als chinesische Kolonie und zuletzt von amerikanischen Einflüssen geprägt worden, deshalb zähle auch das Steak zur vietnamesischen Küche.

Der Nürtinger Hof ist in ein vietnamesisches Restaurant umgestaltet worden. Foto: Markus Brändli

Im Gegensatz zu Avocado-, Wantan- oder Hühnersuppe findet sich die traditionelle vietnamesische Pho Suppe nicht auf der Karte im Lemongrass, denn „Pho ist man bei uns nur zum Frühstück von sechs bis neun Uhr“, erklärt der Wirt.

Nach Nürtingen sei er eigentlich zufällig gelangt, berichtet Bay Tran. Bei einem Besuch habe ihm die Fußgängerzone und das stattliche Gebäude des Nürtinger Hofs gut gefallen. Außerdem lobt Tran den Nürtinger Stadtbalkon, wo sich dank der dauerhaften Straßensperrung entlang der Flanier- und Gastromeile inzwischen eine ganze Reihe an Lokalen niedergelassen haben. „Diese Entscheidung war mutig von dem jungen Oberbürgermeister“, meint der Wirt mit Blick auf den Vorschlag, mit dem Johannes Fridrich vor wenigen Jahren nach einer Pilotphase den Nürtinger Gemeinderat vom Stadtbalkon überzeugen konnte.

Zuletzt hatten seit Sommer 2023 die beiden Nürtinger Gastronomen Niklas Hoss und Daniele Castro, die bereits das „Now“ und die „Vagabundbar“ auf dem Stadtbalkon leiten, den Nürtinger Hof mit knapp 90 Plätze innen und weiteren 80 Plätzen auf der Terrasse als schwäbisches Wirtshaus geführt.