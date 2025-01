Dass es im Earth Tokyo am Rotebühlplatz stabile Ramen gibt, ist keine Neuigkeit mehr. Nun hat der japanische Nudelsuppen-Laden zwei neue Varianten im Angebot: Abura Soba mit Käse und Hack und Devil Ramen in drei ernst zu nehmenden Schärfegraden.

Petra Xayaphoum 28.01.2025 - 16:02 Uhr

„Wir möchten unsere Gäste, auch die Stammkundschaft, immer wieder mit etwas Neuem überraschen“, sagt Hiroyuki Kurosu, Inhaber von Earth Tokyo, und zeigt auf die neue Aktionskarte seines japanischen Lokals am Treppenaufgang der Haltestelle Rotebühlplatz. Darauf stehen zwei neue Specials geschrieben, die man in Stuttgart so noch nicht gesehen hat: Cheesy Abura Soba für 16,80 Euro und Devil Ramen für 15,20 Euro (15,70 Euro in der veganen Variante).