Das Ma Si feiert in diesem Monat nicht nur seinen ersten Geburtstag, die Heimat von Feinkost, Keramik und Dolce Vita im Heusteigviertel wird jetzt noch kreativer – mit der angrenzenden Casa und dem Creativo Sunday.

Tanja Simoncev 07.07.2024 - 19:45 Uhr

Was machen die Stuttgarter:innen am Wochenende am liebsten? Richtig, brunchen gehen oder Keramik bemalen. Ab sofort wird das „oder“ durch ein „und“ ersetzt, denn der Creativo Sunday in der neuen Ma Si Casa lädt zu einer Kombi aus beidem ein.