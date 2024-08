Alexandra Donath kennt man entweder als Food-Bloggerin auf Social Media oder vom Markthallen-Stand "Vhy! Gold", wo sie bis Mitte letzten Jahres mit dem früheren Fußballstar Timo Hildebrand vegane Lebensmittel verkaufte. Nun eröffnet sie bald im Stuttgarter Westen ihr erstes eigenes Restaurant.

Swantje Kubillus 26.08.2024 - 15:00 Uhr

Noch ist alles ein bisschen Baustelle in der neuen Location gegenüber der U-Bahnhaltestelle Schloss-/Johannesstraße. Alexandra Donath, die den neuen Laden im Stuttgarter Westen fortan betreiben wird, empfängt uns bereits am Eingang, wo ein Banner am Tor zum Hinterhof verrät, dass hier demnächst „Veganes Gold – the Foodie Place“ einzieht, ein neues Kleinod veganer Speisekunst in der Stadt.