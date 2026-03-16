Neu in Stuttgart-West Café Nova will Treffpunkt für Nachbarschaft bleiben
Neu im ehemaligen Grünen Eck in Stuttgart-West: Das Café Nova bietet nicht nur lokale Spezialitäten an, sondern wird auch Treffpunkt der Nachbarschaft bleiben.
Neu im ehemaligen Grünen Eck in Stuttgart-West: Das Café Nova bietet nicht nur lokale Spezialitäten an, sondern wird auch Treffpunkt der Nachbarschaft bleiben.
Wer rund um den Hölderlinplatz unterwegs ist, dürfte direkt feststellen, dass hier alles ein bisschen idyllischer anmutet – mehr Hügel, mehr Sonne, einfach ein bisschen mehr Dolce Vita im Stuttgarter Westen.