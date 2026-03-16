Neu in Stuttgart-West: Café Nova will Treffpunkt für Nachbarschaft bleiben

Wer rund um den Hölderlinplatz unterwegs ist, dürfte direkt feststellen, dass hier alles ein bisschen idyllischer anmutet – mehr Hügel, mehr Sonne, einfach ein bisschen mehr Dolce Vita im Stuttgarter Westen.

Die Terrasse vom neuen Café Nova lädt zum „Schorlieren“ ein. Foto: Tanja Simoncev Und da passt es doch perfekt, dass mit dem neueröffneten Café Nova nun auch ein Ort zum „Schorlieren“ geschaffen wurde, After-Work-Happenings finden hier statt – klar, dass es auch einen Nova Spritz gibt.

Aber nicht nur Spritzgetränke lassen sich im ehemaligen Grünen Eck finden. „Wer will, kann den ganzen Tag bei uns verbringen“, freut sich Chef Aaron Faal. Man könne hier mit Kaffee und Croissant in den Tag starten, sich zum Lunch eine Pinsa (ähnlich wie Pizza: Der Teigfladen ist der offizielle Vorfahr des italienischen Klassikers) schmecken lassen und abends den Tag ausklingen lassen – mit einem Sekt, vielleicht!?

„Ein Treffpunkt für die Nachbarschaft bleiben“

„Vor allem aber wollen wir ein Treffpunkt für die Nachbarschaft bleiben“, betont Faal. Das würden die Menschen hier am meisten zu schätzen wissen – der nette Plausch, der sich zuvor manchmal ein, zwei Stunden ziehen konnte.

Dass dann noch ein bisschen Obst und Gemüse gekauft wurde, war mehr guter Wille, als wirtschaftlicher Gedanke – auch wenn alles herrlich frisch war und die Erdbeeren vom Grünen Eck immer irgendwie besser geschmeckt haben.

Erst Ende 2024 hatte Unternehmer Faal mit zwei Partnern dem Grünen Eck einen völlig neuen Anstrich verliehen. Die Räumlichkeiten wirkten seitdem moderner und schicker. Sorgfältig ausgewählte Weine fanden Platz an den Wänden, ein breites Feinkost-Sortiment und frisches Gemüse luden zum Entdecken ein.

„Mit Gastro kennen wir uns aus, also wurde es ein Tagescafé“

Man habe alles versucht, doch am Ende habe es sich einfach nicht ausgezahlt, so Faal, der außerdem Chef des Catering- und Umzugsunternehmens Stuttgarter Feen ist und das MTV-Freibad in Botnang betreibt. „Und dann haben wir überlegt, was wir stattdessen machen können. Mit Gastro kennen wir uns aus, also wurde es ein Tagescafé.“

Gesetzt werde im Café Nova aber auch weiterhin auf Lokales, Weine aus Obertürkheim von Zaiss, Sekt aus Esslingen von Kessler, Stuggi-Schorle – so lebt der Feinkostbereich weiter, nur eben anders. Man habe nicht mehr viel umbauen müssen. „Der Look war ja da“, so Faal.

Weiterhin Feinkost im Café Nova – nur anders. Foto: Tanja Simoncev

Der gebürtige Reutlinger ist der Liebe wegen nach Stuttgart gekommen. „Und ich muss sagen, ich mag den Westen sehr und würde hier auch nicht mehr wegziehen“, verrät er. Klar, dass es ihn umso mehr freue, dass er gerade in seinem Viertel auch ein Café eröffnen konnte. Und die Opening-Party war ein voller Erfolg.

Neuanfang mit Nachbarschaft feiern

Mit Betriebsleitung Bonny Stumpp und ihrer Gastro-Erfahrung (Malo, Cavos) könne nun voll durchgestartet werden. Man freue sich auf die Nachbarschaft, um gemeinsam diesen Neuanfang, für den das „Nova“ im Cafénamen steht, zu feiern.

Café Nova, Lerchenstr. 85, Stuttgart-West, So-Mi 10-20, Do-Sa 10-22 Uhr