Launige Abende mit rockigem Sound – das bietet die After-Work-Reihe MusicVille, die von Leonberg nach Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) herüberschwappt.
03.06.2026 - 19:00 Uhr
Mit Musicville erhält Vaihingen an der Enz im Sommer 2026 eine neue Open-Air-Veranstaltungsreihe auf dem Häcker-Areal, dem künftigen Gartenschaugelände. Das Leonberger Unternehmen Evenlog bringt damit sein erfolgreiches Afterwork-Konzept erstmals in die Enzstadt. An sechs Mittwochabenden zwischen dem 24. Juni und 29. Juli, jeweils von 19 Uhr an, sorgen Cover- und Tribute-Bands bei freiem Eintritt für musikalische Feierabendstimmung.