Insgesamt 20 Mal soll eine Diebesbande Automaten in Waschparks aufgebrochen haben. Die Polizei hat nun Verdächtige ermittelt.

jbr/dpa 15.07.2024 - 12:37 Uhr

Insgesamt 20 Mal soll eine Diebesgruppe in den vergangenen Monaten Münzeinwurfbehälter in Waschparks in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und dem Landkreis Augsburg aufgebrochen haben. Ermittler durchsuchten die Wohnungen der fünf Männer im Alter zwischen 31 und 53 Jahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.