Drogenlager in Schrebergarten – 56-Jähriger in U-Haft

Wochenlang ermitteln Fahnder gegen einen Verdächtigen wegen Drogenhandels. In einem Schrebergarten werden sie fündig.

red/dpa/lsw 15.07.2024 - 16:58 Uhr

Ein 56-Jähriger hat offenbar eine Schrebergarten-Parzelle in Schwaben als Drogenlager genutzt. Der Mann habe in Neu-Ulm mit Kokain gehandelt, wie die Polizei mitteilte. Nach wochenlangen Ermittlungen hätten Fahnder den 56 Jahre alten Verdächtigen bereits am Dienstag festgenommen, heißt es weiter.