Wie schmeckt A-Dur? Welche Farbe hat der Montag? Vier Prozent der Weltbevölkerung haben Synästhesie, leben also mit verknüpften Sinnen – und viele wissen nicht davon. Christine Söffing aus Neu-Ulm spricht über ihre Superkraft, die kaum jemand kennt.

Wenn Christine Söffing mit einem Löffel in der Kaffeetasse rührt, erwachsen aus diesem Geräusch Bilder. Zackige Linien tanzen in viele verschiedene Richtungen. Sie sind nur so dünn wie Bleistiftminen, aber nicht grau, sondern dunkelgrün mit hellblauer Kontur. Dann breitet sich eine samtig-hellorange Fläche in Christine Söffings Atelier aus, als sie ihren Gast sprechen hört. Wenn ein Auto draußen aufs Gas geht, hört sie das tief anthrazit. Aber in dieser Hinterhofwohnung im Zentrum von Neu-Ulm ist es meist ruhig. Nicht wie früher, als die Nachbarn noch Röhrenfernseher hatten und Söffing von den endlosen Zackenlinien des hochfrequenten Geräuschs behelligt wurde.