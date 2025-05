Gut behelmt in Richtung Zukunft

Neuanfang in Freiberg

KED produziert und montiert pro Jahr mehrere 100 000 Rad- und Reithelme ausschließlich in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) – eine Stippvisite in den Werkhallen mit den neuen Investoren.

Martin Tschepe 05.05.2025 - 17:58 Uhr

Es geht überraschend ruhig zu in den Produktions- und Montagehallen der Firma KED Ahead in Freiberg am Neckar. Kaum Hektik, aufmerksame Beschäftigte und freie Flächen für mehr. Für mehr Maschinen sowie zusätzliche Mitarbeiter, die Rad- und Reithelme produzieren.