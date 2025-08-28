Neues Zuhause, neuer Beruf: Beim Umzug seiner Familie hat Christoph Fazakas sich ein Stück weit neu erfunden – jetzt leitet er die Tafel Waiblingen.
28.08.2025 - 11:35 Uhr
Es ist kurz vor Mittag und in den Gängen des Waiblinger Tafelladens (Rems-Murr-Kreis) herrscht reger Betrieb. An der Bäckertheke lässt sich ein junger Mann mit Vollbart Brötchen einpacken. Ein paar Meter weiter bedient eine ehrenamtliche Helferin eine Kundin am Obst- und Gemüsestand: eine Wassermelone und Trauben wandern in den Einkaufswagen, dann folgen eine Stange Lauch und eine Knollensellerie.