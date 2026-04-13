Nach einer enttäuschenden Olympia-Saison setzt der DSV auf einen Neuanfang mit Sandra Flunger. Sie bringt internationale Erfahrung mit und soll die deutschen Biathletinnen nach vorn bringen.
13.04.2026 - 11:07 Uhr
Berlin - Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Flunger ist damit nach 36 Jahren wieder die erste Cheftrainerin im deutschen Biathlon-Sport. Bis 1990 hatte Renate Schinze als Bundestrainerin für die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle gesorgt.