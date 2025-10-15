Zur besten Sendezeit vor der Tagesschau läuft am Mittwochabend der neue Trigema-Werbespot, indem Affe Charly als „KI-Influencer“ auftritt. Das Video zum Nachschauen.
15.10.2025 - 19:59 Uhr
Seit Tagen macht Trigema in den sozialen Medien auf seinen neuen geplanten Affen-Werbespot aufmerksam. An diesem Mittwochabend ist er nun kurz vor der ARD-Tagesschau ausgestrahlt worden. „Ein Jahr nach seinem Jobwechsel zum KI-Fashion Influencer kehrt Trigema-Affe Charly mit einer neuen Botschaft zurück auf die Bildschirme“, kündigte der Textilhersteller aus Burladingen bereits am Mittwochvormittag an.