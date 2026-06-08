Neubau B14 in Backnang Ab Montag gesperrt: Gehweg an der Anschlussstelle Backnang-West betroffen
Nach dem Abriss der Brücke an der B14-Baustelle in Backnang werden nun die Widerlager entfernt. Die Aspacher Straße ist für Autos wieder frei.
Nach dem Abriss der Brücke an der B14-Baustelle in Backnang werden nun die Widerlager entfernt. Die Aspacher Straße ist für Autos wieder frei.
Der Abriss der bestehenden Brücke an der Anschlussstelle Backnang-West schreitet voran. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) sind die Arbeiten an der Brücke über die Aspacher Straße inzwischen so weit abgeschlossen, dass die Vollsperrung der Aspacher Straße wie geplant am vergangenen Sonntag, 7. Juni, aufgehoben werden konnte. Für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt es seit diesem Montag allerdings eine neue Einschränkung: Der Gehweg an der Aspacher Straße ist zwischen der Anschlussstelle Backnang-West und dem Dresdener Ring voll gesperrt.